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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210805/vorobev-1744596089.html
Воробьев проверил работу обновленного спорткомплекса в Орехово-Зуево
Воробьев проверил работу обновленного спорткомплекса в Орехово-Зуево - РИА Новости, 05.08.2021
Воробьев проверил работу обновленного спорткомплекса в Орехово-Зуево
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в четверг проверил работу реконструированного спорткомплекса "Знамя труда" в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T23:17
2021-08-05T23:17
новости подмосковья
ссср
орехово-зуево
андрей воробьев
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в четверг проверил работу реконструированного спорткомплекса "Знамя труда" в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба облправительства.В ходе реконструкции, которая велась в рамках Президентского проекта, здесь обустроено новое поле с искусственным покрытием, подогревом и освещением, установлена трибуна с козырьком на 2,5 тысячи мест.На стадионе появились легкоатлетический сектор, универсальная площадка для волейбола и баскетбола, а также спортзал. В футбольной секции получили возможность заниматься более 200 детей. С августа прошлого года для детей также проводятся занятия по спортивной гимнастике."Орехово-Зуево считается родиной футбола в России. Нам было важно не просто поле сделать, но с обогревом, чтобы сезон продолжался практически без перерыва. Здесь преподают лучшие тренеры по гимнастике, футболу. Ключевая задача - чтобы наши дети гордились своим городом, возвращались сюда. И самое главное - видели перемены, развитие", - привели в пресс-службе слова Воробьева.В 1897 году Савва и Иван Морозовы организовали в Орехово-Зуеве первые в России футбольные матчи. Спустя 13 лет здесь было обустроено поле. В 1962 году клуб "Орехово" добился своего наивысшего успеха - стал финалистом Кубка СССР.
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ссср, орехово-зуево, андрей воробьев, россия
23:17 05.08.2021
 
Воробьев проверил работу обновленного спорткомплекса в Орехово-Зуево

Губернатор Подмосковья Воробьев проверил работу обновленного спорткомплекса в Орехово-Зуево

© пресс-служба правительства Московской областиОбновленный спорткомплекс в Орехово-Зуево
Обновленный спорткомплекс в Орехово-Зуево
© пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в четверг проверил работу реконструированного спорткомплекса "Знамя труда" в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба облправительства.
В ходе реконструкции, которая велась в рамках Президентского проекта, здесь обустроено новое поле с искусственным покрытием, подогревом и освещением, установлена трибуна с козырьком на 2,5 тысячи мест.
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На стадионе появились легкоатлетический сектор, универсальная площадка для волейбола и баскетбола, а также спортзал. В футбольной секции получили возможность заниматься более 200 детей. С августа прошлого года для детей также проводятся занятия по спортивной гимнастике.
"Орехово-Зуево считается родиной футбола в России. Нам было важно не просто поле сделать, но с обогревом, чтобы сезон продолжался практически без перерыва. Здесь преподают лучшие тренеры по гимнастике, футболу. Ключевая задача - чтобы наши дети гордились своим городом, возвращались сюда. И самое главное - видели перемены, развитие", - привели в пресс-службе слова Воробьева.
В 1897 году Савва и Иван Морозовы организовали в Орехово-Зуеве первые в России футбольные матчи. Спустя 13 лет здесь было обустроено поле. В 1962 году клуб "Орехово" добился своего наивысшего успеха - стал финалистом Кубка СССР.
 
Новости ПодмосковьяСССРОрехово-ЗуевоАндрей ВоробьевРоссия
 
 
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