Воробьев проверил работу обновленного спорткомплекса в Орехово-Зуево
Губернатор Подмосковья Воробьев проверил работу обновленного спорткомплекса в Орехово-Зуево
© пресс-служба правительства Московской областиОбновленный спорткомплекс в Орехово-Зуево
© пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в четверг проверил работу реконструированного спорткомплекса "Знамя труда" в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба облправительства.
В ходе реконструкции, которая велась в рамках Президентского проекта, здесь обустроено новое поле с искусственным покрытием, подогревом и освещением, установлена трибуна с козырьком на 2,5 тысячи мест.
На стадионе появились легкоатлетический сектор, универсальная площадка для волейбола и баскетбола, а также спортзал. В футбольной секции получили возможность заниматься более 200 детей. С августа прошлого года для детей также проводятся занятия по спортивной гимнастике.
"Орехово-Зуево считается родиной футбола в России. Нам было важно не просто поле сделать, но с обогревом, чтобы сезон продолжался практически без перерыва. Здесь преподают лучшие тренеры по гимнастике, футболу. Ключевая задача - чтобы наши дети гордились своим городом, возвращались сюда. И самое главное - видели перемены, развитие", - привели в пресс-службе слова Воробьева.
В 1897 году Савва и Иван Морозовы организовали в Орехово-Зуеве первые в России футбольные матчи. Спустя 13 лет здесь было обустроено поле. В 1962 году клуб "Орехово" добился своего наивысшего успеха - стал финалистом Кубка СССР.