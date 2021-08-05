https://ria.ru/20210805/vorobev-1744596089.html

Воробьев проверил работу обновленного спорткомплекса в Орехово-Зуево

Воробьев проверил работу обновленного спорткомплекса в Орехово-Зуево - РИА Новости, 05.08.2021

Воробьев проверил работу обновленного спорткомплекса в Орехово-Зуево

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в четверг проверил работу реконструированного спорткомплекса "Знамя труда" в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T23:17

2021-08-05T23:17

2021-08-05T23:17

новости подмосковья

ссср

орехово-зуево

андрей воробьев

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в четверг проверил работу реконструированного спорткомплекса "Знамя труда" в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба облправительства.В ходе реконструкции, которая велась в рамках Президентского проекта, здесь обустроено новое поле с искусственным покрытием, подогревом и освещением, установлена трибуна с козырьком на 2,5 тысячи мест.На стадионе появились легкоатлетический сектор, универсальная площадка для волейбола и баскетбола, а также спортзал. В футбольной секции получили возможность заниматься более 200 детей. С августа прошлого года для детей также проводятся занятия по спортивной гимнастике."Орехово-Зуево считается родиной футбола в России. Нам было важно не просто поле сделать, но с обогревом, чтобы сезон продолжался практически без перерыва. Здесь преподают лучшие тренеры по гимнастике, футболу. Ключевая задача - чтобы наши дети гордились своим городом, возвращались сюда. И самое главное - видели перемены, развитие", - привели в пресс-службе слова Воробьева.В 1897 году Савва и Иван Морозовы организовали в Орехово-Зуеве первые в России футбольные матчи. Спустя 13 лет здесь было обустроено поле. В 1962 году клуб "Орехово" добился своего наивысшего успеха - стал финалистом Кубка СССР.

https://ria.ru/20210802/modernizatsiya-1744021065.html

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орехово-зуево

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ссср, орехово-зуево, андрей воробьев, россия