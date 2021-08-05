09:22 05.08.2021 (обновлено: 14:03 05.08.2021)
Российские волейболисты обыграли бразильцев и вышли в финал Олимпиады
Сборная России по волейболу выиграла полуфинал у Бразилии
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРоссийские волейболисты радуются победе в полуфинальном матче соревнований по волейболу среди мужчин между сборными Бразилии и Олимпийского комитета России на XXXII летних Олимпийских играх в Токио
ТОКИО, 5 авг — РИА Новости. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Бразилии и вышла в финал Олимпиады в Токио.
Полуфинальная встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян (18:25, 25:21, 26:24, 25:23). В составе сборной России 22 очка набрал Максим Михайлов, 15 очков — Егор Клюка, 12 очков — Иван Яковлев. У бразильцев 18 очков на свой счет записал Йоанди Леаль.
Полуфинальная встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян (18:25, 25:21, 26:24, 25:23). В составе сборной России 22 очка набрал Максим Михайлов, 15 очков — Егор Клюка, 12 очков — Иван Яковлев. У бразильцев 18 очков на свой счет записал Йоанди Леаль.
Таким образом, российская команда гарантировала себе как минимум серебро Игр-2020. В финале им предстоит встреча с победителем мачта Франция — Аргентина.
Финал и матч за бронзу состоятся 7 августа.
Финал и матч за бронзу состоятся 7 августа.