https://ria.ru/20210805/voleybol-1744448597.html

Российские волейболисты обыграли бразильцев и вышли в финал Олимпиады

Российские волейболисты обыграли бразильцев и вышли в финал Олимпиады - РИА Новости, 05.08.2021

Российские волейболисты обыграли бразильцев и вышли в финал Олимпиады

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Бразилии и вышла в финал Олимпиады в Токио.Полуфинальная встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T09:22

2021-08-05T09:22

2021-08-05T14:03

олимпийские игры

спорт

мужская сборная россии по волейболу

волейбол

россия

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ТОКИО, 5 авг — РИА Новости. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Бразилии и вышла в финал Олимпиады в Токио.Полуфинальная встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян (18:25, 25:21, 26:24, 25:23). В составе сборной России 22 очка набрал Максим Михайлов, 15 очков — Егор Клюка, 12 очков — Иван Яковлев. У бразильцев 18 очков на свой счет записал Йоанди Леаль.Таким образом, российская команда гарантировала себе как минимум серебро Игр-2020. В финале им предстоит встреча с победителем мачта Франция — Аргентина.Финал и матч за бронзу состоятся 7 августа.

https://rsport.ria.ru/20210804/plyazhnyy_voleybol-1744357548.html

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олимпийские игры, спорт, мужская сборная россии по волейболу, волейбол, россия