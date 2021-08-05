https://ria.ru/20210805/voennyy-1744556958.html

В Приднестровье российский миротворец утонул, спасая подростка

В Приднестровье российский миротворец утонул, спасая подростка - РИА Новости, 05.08.2021

В Приднестровье российский миротворец утонул, спасая подростка

Военнослужащий Оперативной группы российских войск в непризнанной Приднестровской Молдавской республике Валерий Евдокимов ценой своей жизни спас подростка,... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T17:55

2021-08-05T17:55

2021-08-05T17:55

общество

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Военнослужащий Оперативной группы российских войск в непризнанной Приднестровской Молдавской республике Валерий Евдокимов ценой своей жизни спас подростка, который тонул в Днестре, запутавшись в рыбацких снастях, сообщил пресс-центр МВД ПМР.Трагедия произошла в начале августа, когда военный отдыхал с семьей на берегу Днестра возле села Кицканы. Он обратил внимание на крики мальчика, который запутался в рыболовецких снастях и тонул. Мужчина сразу бросился на помощь. Он помог мальчику выбраться на берег, а сам запутался, плохо себя почувствовал и ушел под воду."Валерий спас мальчика, но сам выбраться из воды не смог. Позже тело 37-летнего мужчины обнаружили спасатели. Сегодня родные, близкие и друзья простились с воином-миротворцем", - говорится в сообщении.У Евдокимова остались двое детей: восьмилетняя дочь и шестилетний сын, сообщает пресс-центр МВД.

https://ria.ru/20210719/student-1741826711.html

приднестровская молдавская республика

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, приднестровская молдавская республика