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В Приднестровье российский миротворец утонул, спасая подростка
В Приднестровье российский миротворец утонул, спасая подростка - РИА Новости, 05.08.2021
В Приднестровье российский миротворец утонул, спасая подростка
Военнослужащий Оперативной группы российских войск в непризнанной Приднестровской Молдавской республике Валерий Евдокимов ценой своей жизни спас подростка,... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T17:55
2021-08-05T17:55
общество
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Военнослужащий Оперативной группы российских войск в непризнанной Приднестровской Молдавской республике Валерий Евдокимов ценой своей жизни спас подростка, который тонул в Днестре, запутавшись в рыбацких снастях, сообщил пресс-центр МВД ПМР.Трагедия произошла в начале августа, когда военный отдыхал с семьей на берегу Днестра возле села Кицканы. Он обратил внимание на крики мальчика, который запутался в рыболовецких снастях и тонул. Мужчина сразу бросился на помощь. Он помог мальчику выбраться на берег, а сам запутался, плохо себя почувствовал и ушел под воду."Валерий спас мальчика, но сам выбраться из воды не смог. Позже тело 37-летнего мужчины обнаружили спасатели. Сегодня родные, близкие и друзья простились с воином-миротворцем", - говорится в сообщении.У Евдокимова остались двое детей: восьмилетняя дочь и шестилетний сын, сообщает пресс-центр МВД.
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общество, приднестровская молдавская республика
17:55 05.08.2021
 
В Приднестровье российский миротворец утонул, спасая подростка

МВД ПМР: российский миротворец Валерий Евдокимов утонул, спасая подростка

© Фото : Пресс-центр МВД ПМРМесто гибели военнослужащего недалеко от села Кицканы в Приднестровье
Место гибели военнослужащего недалеко от села Кицканы в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Фото : Пресс-центр МВД ПМР
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ТИРАСПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Военнослужащий Оперативной группы российских войск в непризнанной Приднестровской Молдавской республике Валерий Евдокимов ценой своей жизни спас подростка, который тонул в Днестре, запутавшись в рыбацких снастях, сообщил пресс-центр МВД ПМР.
Трагедия произошла в начале августа, когда военный отдыхал с семьей на берегу Днестра возле села Кицканы. Он обратил внимание на крики мальчика, который запутался в рыболовецких снастях и тонул. Мужчина сразу бросился на помощь. Он помог мальчику выбраться на берег, а сам запутался, плохо себя почувствовал и ушел под воду.
"Валерий спас мальчика, но сам выбраться из воды не смог. Позже тело 37-летнего мужчины обнаружили спасатели. Сегодня родные, близкие и друзья простились с воином-миротворцем", - говорится в сообщении.
У Евдокимова остались двое детей: восьмилетняя дочь и шестилетний сын, сообщает пресс-центр МВД.
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ОбществоПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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