https://ria.ru/20210805/voditel-1744484288.html

В Свердловской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка

В Свердловской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 05.08.2021

В Свердловской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка

Мужчина в Свердловской области подозревается в том, что он, будучи пьяным, насмерть сбил 9-летнего мальчика, сообщил журналистам в четверг старший помощник... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T12:31

2021-08-05T12:31

2021-08-05T12:31

происшествия

белоярский район

белоярский

александр шульга

следственный комитет россии (ск рф)

скр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:100:1936:1189_1920x0_80_0_0_ae290d661aa0ff9161ca5c4e24464097.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Мужчина в Свердловской области подозревается в том, что он, будучи пьяным, насмерть сбил 9-летнего мальчика, сообщил журналистам в четверг старший помощник руководителя СУСК по региону Александр Шульга."Следственным отделом по городу Заречный СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении неработающего жителя поселка Белореченского, 1958 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказал Шульга.Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.По данным следствия, вечером 4 августа подозреваемый управлял автомашиной "ВАЗ-2105", двигаясь по автодороге Белоярский – Белореченский – Кочневское. Проезжая мимо дома по улице Уральская в поселке Белореченском Белоярского района, водитель выехал на правую обочину, где сбил 9-летнего мальчика, который вместе с отцом переходил дорогу по пешеходному переходу, полагает следствие. От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия.В настоящее время по уголовному делу выполняются мероприятия по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз. Подозреваемый задержан, в ближайшее время планируется предъявить задержанному обвинение. Ход расследования уголовного дела находится под контролем руководства следственного управления СК по Свердловской области, уточнил Шульга.Прокуратура региона в четверг сообщает, что по результатам освидетельствования установлено состояние алкогольного опьянения водителя, в связи с чем он отстранен от управления транспортным средством. В отношении мужчины готовятся материалы в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20210804/sud-1744348657.html

https://ria.ru/20210803/avariya-1744189636.html

белоярский район

белоярский

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, белоярский район, белоярский, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф), скр, россия