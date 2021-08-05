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В Свердловской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка
В Свердловской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 05.08.2021
В Свердловской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка
Мужчина в Свердловской области подозревается в том, что он, будучи пьяным, насмерть сбил 9-летнего мальчика, сообщил журналистам в четверг старший помощник... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T12:31
2021-08-05T12:31
происшествия
белоярский район
белоярский
александр шульга
следственный комитет россии (ск рф)
скр
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Мужчина в Свердловской области подозревается в том, что он, будучи пьяным, насмерть сбил 9-летнего мальчика, сообщил журналистам в четверг старший помощник руководителя СУСК по региону Александр Шульга."Следственным отделом по городу Заречный СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении неработающего жителя поселка Белореченского, 1958 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказал Шульга.Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.По данным следствия, вечером 4 августа подозреваемый управлял автомашиной "ВАЗ-2105", двигаясь по автодороге Белоярский – Белореченский – Кочневское. Проезжая мимо дома по улице Уральская в поселке Белореченском Белоярского района, водитель выехал на правую обочину, где сбил 9-летнего мальчика, который вместе с отцом переходил дорогу по пешеходному переходу, полагает следствие. От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия.В настоящее время по уголовному делу выполняются мероприятия по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз. Подозреваемый задержан, в ближайшее время планируется предъявить задержанному обвинение. Ход расследования уголовного дела находится под контролем руководства следственного управления СК по Свердловской области, уточнил Шульга.Прокуратура региона в четверг сообщает, что по результатам освидетельствования установлено состояние алкогольного опьянения водителя, в связи с чем он отстранен от управления транспортным средством. В отношении мужчины готовятся материалы в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20210804/sud-1744348657.html
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белоярский район
белоярский
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происшествия, белоярский район, белоярский, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф), скр, россия
12:31 05.08.2021
 
В Свердловской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка

СК завел дело после того, как пьяный водитель насмерть сбил девятилетнего мальчика

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Мужчина в Свердловской области подозревается в том, что он, будучи пьяным, насмерть сбил 9-летнего мальчика, сообщил журналистам в четверг старший помощник руководителя СУСК по региону Александр Шульга.
"Следственным отделом по городу Заречный СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении неработающего жителя поселка Белореченского, 1958 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказал Шульга.
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4 августа, 15:03
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Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
По данным следствия, вечером 4 августа подозреваемый управлял автомашиной "ВАЗ-2105", двигаясь по автодороге Белоярский – Белореченский – Кочневское. Проезжая мимо дома по улице Уральская в поселке Белореченском Белоярского района, водитель выехал на правую обочину, где сбил 9-летнего мальчика, который вместе с отцом переходил дорогу по пешеходному переходу, полагает следствие. От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия.
В настоящее время по уголовному делу выполняются мероприятия по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз. Подозреваемый задержан, в ближайшее время планируется предъявить задержанному обвинение. Ход расследования уголовного дела находится под контролем руководства следственного управления СК по Свердловской области, уточнил Шульга.
Прокуратура региона в четверг сообщает, что по результатам освидетельствования установлено состояние алкогольного опьянения водителя, в связи с чем он отстранен от управления транспортным средством. В отношении мужчины готовятся материалы в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
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ПроисшествияБелоярский районБелоярскийАлександр ШульгаСледственный комитет России (СК РФ)СКРРоссия
 
 
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