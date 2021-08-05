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Мэр украинского города облил депутата от партии Зеленского мутной водой
Мэр украинского города облил депутата от партии Зеленского мутной водой - РИА Новости, 05.08.2021
Мэр украинского города облил депутата от партии Зеленского мутной водой
Мэр украинского города Конотоп Артем Семенихин во время сессии горсовета облил водой депутата от партии "Слуга народа" Александра Качуру, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T16:29
2021-08-05T16:29
2021-08-05T18:20
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конотоп
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Мэр украинского города Конотоп Артем Семенихин во время сессии горсовета облил водой депутата от партии "Слуга народа" Александра Качуру, сообщает "Страна.ua".По данным издания, парламентарий принес с собой бутылку с мутной жидкостью, которую он "набрал из-под крана", и выразил недовольство ее качеством. В свою очередь, Семенихин намекнул, что "народные избранники" сами в ответе за состояние воды, так как не выделяют средств на водопровод.Затем мэр города выхватил емкость, заявив, что депутат перегрелся и ему пора отрезвиться, и начала обливать Качуру.Как рассказал сам пострадавший, многие граждане обращались к нему с жалобами на работу местных властей, поэтому он решил принести на сессию бутылку с водопроводной водой и предложил провести ее экспертизу.По его данным, полиция возбудила против мэра Семенихина уголовное дело.
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в мире, украина, конотоп, партия "слуга народа"
16:29 05.08.2021 (обновлено: 18:20 05.08.2021)
Мэр украинского города облил депутата от партии Зеленского мутной водой
Мэр Конотопа Семенихин облил мутной водой из-под крана депутата от партии "Слуга народа" Качуру
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
Мэр украинского города Конотоп
Артем Семенихин во время сессии горсовета облил водой депутата от партии "Слуга народа" Александра Качуру, сообщает "Страна.ua".
По данным издания, парламентарий принес с собой бутылку с мутной жидкостью, которую он "набрал из-под крана", и выразил недовольство ее качеством. В свою очередь, Семенихин намекнул, что "народные избранники" сами в ответе за состояние воды, так как не выделяют средств на водопровод.
Затем мэр города выхватил емкость, заявив, что депутат перегрелся и ему пора отрезвиться, и начала обливать Качуру.
Как рассказал сам пострадавший, многие граждане обращались к нему с жалобами на работу местных властей, поэтому он решил принести на сессию бутылку с водопроводной водой и предложил провести ее экспертизу.
"После этого мэр начал выхватывать эту воду, пытался меня облить и облил сам себя. Это шокировало местных депутатов, подбежали два охранника мэра и начали меня толкать", — представил свое видение ситуации парламентарий.
По его данным, полиция возбудила против мэра Семенихина уголовное дело.