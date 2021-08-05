https://ria.ru/20210805/vms-1744460951.html

Британские тральщики не повысят потенциал ВМС Украины, заявил адмирал

Британские тральщики не повысят потенциал ВМС Украины, заявил адмирал - РИА Новости, 05.08.2021

Британские тральщики не повысят потенциал ВМС Украины, заявил адмирал

Британские минные тральщики не смогут значительно повысить потенциал военно-морских сил Украины - это сложная техника, требующая точного обращения, освоение... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T10:45

2021-08-05T10:45

2021-08-05T10:45

европа

владимир комоедов

нато

военно-морские силы украины

средиземное море

вмс великобритании

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Британские минные тральщики не смогут значительно повысить потенциал военно-морских сил Украины - это сложная техника, требующая точного обращения, освоение новых кораблей займет у украинцев несколько лет, заявил РИА Новости командующий Черноморским флотом (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов.Ранее королевские военно-морские силы Великобритании сняли с вооружения два минных тральщика типа Sandown и заявили, что они будут переданы Украине. Минные тральщики Ramsey и Blyth находились на вооружении британских ВМС более 20 лет и участвовали в операциях Великобритании или НАТО в водах к северу от Европы, Средиземного моря, а также на Ближнем Востоке."Я думаю, что значительно не повысят, не уверен, что боевая готовность поднимется даже на 1%. Их надо еще освоить для начала, ввести в состав сил постоянной готовности. Это пройдет довольно приличное количество времени. Надо обучить экипаж, изучить технику, ее применение. Это даже не пара лет", - сказал Комоедов.Он уточнил, что тральщики хоть и являются боевыми кораблями, но выполняют, в основном, задачи разведки мин, их поиска и уничтожения, а также проводки кораблей."Это очень тонкая работа, и довольно ответственная. Сейчас мины современные, изощренные во всех отношениях, умные. Реагируют на все поля кораблей – электрические, электромагнитные, акустические. Взрыватели, которые находятся на минах, должны на это реагировать, поэтому поля кораблей должны содержаться в норме, а тем более тральщиков", - пояснил адмирал.Комоедов добавил, что Украина растеряла способность самостоятельно строить корабли, поэтому радуется поставкам бывших в употреблении иностранных кораблей – не только британских минных тральщиков, но и американских катеров.

https://ria.ru/20210804/korabl-1744426366.html

https://ria.ru/20210508/admiral-1731507871.html

европа

средиземное море

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европа, владимир комоедов, нато, военно-морские силы украины, средиземное море, вмс великобритании