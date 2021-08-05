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СК выяснит причины отказа в госпитализации ветерана, который потом умер
СК выяснит причины отказа в госпитализации ветерана, который потом умер - РИА Новости, 05.08.2021
СК выяснит причины отказа в госпитализации ветерана, который потом умер
Следственные органы Башкирии выясняют причину отказа в госпитализации 96-летнему ветерану Великой Отечественной войны, который, не получив медицинскую помощь,... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T19:09
2021-08-05T19:32
происшествия
россия
республика башкортостан
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УФА, 5 авг – РИА Новости. Следственные органы Башкирии выясняют причину отказа в госпитализации 96-летнему ветерану Великой Отечественной войны, который, не получив медицинскую помощь, скончался дома, сообщает СУСК РФ по региону."В ходе мониторинга социальных сетей и СМИ выявлена информация о том, что сотрудники скорой медицинской помощи отказались госпитализировать 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которому стало плохо у себя дома, впоследствии мужчина скончался. Организована доследственная проверка", - сообщает ведомство.Следователи намерены опросить близких умершего мужчины, сотрудников скорой помощи, истребовать необходимую документацию, провести судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУСК РФ по Башкирии.
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происшествия, россия, республика башкортостан
19:09 05.08.2021 (обновлено: 19:32 05.08.2021)
 
СК выяснит причины отказа в госпитализации ветерана, который потом умер

В Башкирии СК выяснит причины отказа в госпитализации ветерана, который потом умер

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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УФА, 5 авг – РИА Новости. Следственные органы Башкирии выясняют причину отказа в госпитализации 96-летнему ветерану Великой Отечественной войны, который, не получив медицинскую помощь, скончался дома, сообщает СУСК РФ по региону.
"В ходе мониторинга социальных сетей и СМИ выявлена информация о том, что сотрудники скорой медицинской помощи отказались госпитализировать 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которому стало плохо у себя дома, впоследствии мужчина скончался. Организована доследственная проверка", - сообщает ведомство.
Следователи намерены опросить близких умершего мужчины, сотрудников скорой помощи, истребовать необходимую документацию, провести судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУСК РФ по Башкирии.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
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ПроисшествияРоссияРеспублика Башкортостан
 
 
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