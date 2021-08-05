https://ria.ru/20210805/veteran-1744479753.html
СК выяснит, почему ветеранам отменили льготный отдых на Соленых озерах
СК выяснит, почему ветеранам отменили льготный отдых на Соленых озерах - РИА Новости, 05.08.2021
СК выяснит, почему ветеранам отменили льготный отдых на Соленых озерах
Следственные органы Оренбургской области выясняют причину отмены льготного отдыха ветеранам и отдельным категориям в курорте "Соленые озера" в Соль-Илецке,... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T12:11
2021-08-05T12:11
2021-08-05T12:11
происшествия
соль-илецк
оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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УФА, 5 авг - РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области выясняют причину отмены льготного отдыха ветеранам и отдельным категориям в курорте "Соленые озера" в Соль-Илецке, сообщает СУСК РФ по региону."По поручению председателя СК России.. по выявленной в средствах массовой информации публикации об ограничении льготного доступа ветеранам и другим льготным категориям граждан на территорию курорта "Соленые озера" организована доследственная проверка", - говорится в релизе ведомства.СМИ сообщают, что по указанию сотрудников ООО "Соленые озера" ветераны и другие льготные категории граждан лишились льгот на посещение одноименного курорта в городе Соль-Илецке Оренбургской области, информирует СУСК."В настоящее время следователями производятся процессуальные действия, направленные на объективное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавил областной следком.РИА Новости пока не располагает комментариями руководства курорта и властей Оренбургской области.
https://ria.ru/20210723/veteran-1742550185.html
https://ria.ru/20210710/veteran-1740729329.html
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происшествия, соль-илецк, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
СК выяснит, почему ветеранам отменили льготный отдых на Соленых озерах
СК выяснит, почему ветеранам отменили льготный отдых на курорте "Соленые озера" в Соль-Илецке