https://ria.ru/20210805/veteran-1744479753.html

СК выяснит, почему ветеранам отменили льготный отдых на Соленых озерах

СК выяснит, почему ветеранам отменили льготный отдых на Соленых озерах - РИА Новости, 05.08.2021

СК выяснит, почему ветеранам отменили льготный отдых на Соленых озерах

Следственные органы Оренбургской области выясняют причину отмены льготного отдыха ветеранам и отдельным категориям в курорте "Соленые озера" в Соль-Илецке,... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T12:11

2021-08-05T12:11

2021-08-05T12:11

происшествия

соль-илецк

оренбургская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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УФА, 5 авг - РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области выясняют причину отмены льготного отдыха ветеранам и отдельным категориям в курорте "Соленые озера" в Соль-Илецке, сообщает СУСК РФ по региону."По поручению председателя СК России.. по выявленной в средствах массовой информации публикации об ограничении льготного доступа ветеранам и другим льготным категориям граждан на территорию курорта "Соленые озера" организована доследственная проверка", - говорится в релизе ведомства.СМИ сообщают, что по указанию сотрудников ООО "Соленые озера" ветераны и другие льготные категории граждан лишились льгот на посещение одноименного курорта в городе Соль-Илецке Оренбургской области, информирует СУСК."В настоящее время следователями производятся процессуальные действия, направленные на объективное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавил областной следком.РИА Новости пока не располагает комментариями руководства курорта и властей Оренбургской области.

https://ria.ru/20210723/veteran-1742550185.html

https://ria.ru/20210710/veteran-1740729329.html

соль-илецк

оренбургская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, соль-илецк, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф), россия