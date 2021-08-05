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Венесуэла введет цифровую национальную валюту

Венесуэла введет цифровую национальную валюту - РИА Новости, 05.08.2021

Венесуэла введет цифровую национальную валюту

Власти Венесуэлы с 1 октября вводят цифровую нацвалюту, в которой будет на шесть нулей меньше, чем в бумажных деньгах, следует из сообщения Центрального банка... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T17:22

2021-08-05T17:22

2021-08-05T17:22

экономика

технологии

сша

венесуэла

центральный банк рф (цб рф)

криптовалюта

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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 авг - РИА Новости. Власти Венесуэлы с 1 октября вводят цифровую нацвалюту, в которой будет на шесть нулей меньше, чем в бумажных деньгах, следует из сообщения Центрального банка страны.Таким образом, "все, что выражено в нацвалюте, будет поделено на миллион"."Введение цифрового Боливара не окажет влияния на стоимость валюты, то есть валюта не будет стоить ни больше, ни меньше, это делается для облегчения его использования", - отмечает ЦБ.При этом граждане смогут продолжить использование бумажных денег.Введение цифровой валюты поможет восстановлению экономики страны, уверены в ЦБ.Центральный банк Венесуэлы с 8 марта ввел в оборот три новые банкноты - номиналом 200 тысяч, 500 тысяч и 1 миллион боливаров. В последние несколько лет Венесуэла переживает гиперинфляцию с одними из самых высоких в нынешнем веке показателями. По данным ЦБ , в 2020 году она составила 2959,8%, тогда как годом ранее эта цифра приближалась к 9600%. Согласно официальному курсу, в настоящее время 1 доллар США эквивалентен 4 миллионам боливаров.

https://ria.ru/20210217/valyuta-1597776055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, сша, венесуэла, центральный банк рф (цб рф), криптовалюта