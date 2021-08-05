https://ria.ru/20210805/vaktsinatsiya-1744525095.html
Мурашко рассказал о динамике вакцинации от коронавируса в России
Мурашко рассказал о динамике вакцинации от коронавируса в России - РИА Новости, 05.08.2021
Мурашко рассказал о динамике вакцинации от коронавируса в России
За последнюю неделю количество россиян, вакцинированных от коронавируса, увеличилось на 4 миллиона человек, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:57
2021-08-05T15:57
2021-08-05T16:21
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. За последнюю неделю количество россиян, вакцинированных от коронавируса, увеличилось на 4 миллиона человек, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Только за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось на 4 миллиона человек. Наиболее высокие темпы вакцинации у Белгородской области, Псковской области, Архангельской области, Ингушетии, Чеченской Республики, Самарской области", – сказал Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.По словам министра, на сегодняшний день, с учетом всех ведомств, привито 38,9 миллиона человек.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210727/chechnya-1743154672.html
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:57 05.08.2021 (обновлено: 16:21 05.08.2021)
Мурашко рассказал о динамике вакцинации от коронавируса в России
Глава Минздрава Мурашко: в России привиты от коронавируса 38,9 миллиона человек