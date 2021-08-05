https://ria.ru/20210805/vaktsinatsiya-1744525095.html

Мурашко рассказал о динамике вакцинации от коронавируса в России

Мурашко рассказал о динамике вакцинации от коронавируса в России - РИА Новости, 05.08.2021

Мурашко рассказал о динамике вакцинации от коронавируса в России

За последнюю неделю количество россиян, вакцинированных от коронавируса, увеличилось на 4 миллиона человек, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:57

2021-08-05T15:57

2021-08-05T16:21

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743450150_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_2f7e188d3a31c0490097f735d09e9492.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. За последнюю неделю количество россиян, вакцинированных от коронавируса, увеличилось на 4 миллиона человек, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Только за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось на 4 миллиона человек. Наиболее высокие темпы вакцинации у Белгородской области, Псковской области, Архангельской области, Ингушетии, Чеченской Республики, Самарской области", – сказал Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.По словам министра, на сегодняшний день, с учетом всех ведомств, привито 38,9 миллиона человек.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210727/chechnya-1743154672.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19