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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210805/vaktsinatsiya-1744525095.html
Мурашко рассказал о динамике вакцинации от коронавируса в России
Мурашко рассказал о динамике вакцинации от коронавируса в России - РИА Новости, 05.08.2021
Мурашко рассказал о динамике вакцинации от коронавируса в России
За последнюю неделю количество россиян, вакцинированных от коронавируса, увеличилось на 4 миллиона человек, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:57
2021-08-05T16:21
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. За последнюю неделю количество россиян, вакцинированных от коронавируса, увеличилось на 4 миллиона человек, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Только за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось на 4 миллиона человек. Наиболее высокие темпы вакцинации у Белгородской области, Псковской области, Архангельской области, Ингушетии, Чеченской Республики, Самарской области", – сказал Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.По словам министра, на сегодняшний день, с учетом всех ведомств, привито 38,9 миллиона человек.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:57 05.08.2021 (обновлено: 16:21 05.08.2021)
 
Мурашко рассказал о динамике вакцинации от коронавируса в России

Глава Минздрава Мурашко: в России привиты от коронавируса 38,9 миллиона человек

© РИА Новости / Алексей МайшевПосетители делают прививки в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Посетители делают прививки в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. За последнюю неделю количество россиян, вакцинированных от коронавируса, увеличилось на 4 миллиона человек, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Только за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось на 4 миллиона человек. Наиболее высокие темпы вакцинации у Белгородской области, Псковской области, Архангельской области, Ингушетии, Чеченской Республики, Самарской области", – сказал Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.
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По словам министра, на сегодняшний день, с учетом всех ведомств, привито 38,9 миллиона человек.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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