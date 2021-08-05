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На Украине признали уязвимость американского F-35 перед российскими РЛС
На Украине признали уязвимость американского F-35 перед российскими РЛС - РИА Новости, 05.08.2021
На Украине признали уязвимость американского F-35 перед российскими РЛС
Лучшим кандидатом для обновления Воздушных сил Украины должен стать F-15EX ВВС США. Таким мнением с Defense Express поделился бывший главный конструктор... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T09:58
2021-08-05T11:24
безопасность
украина
сша
f-15se
f-35
министерство обороны сша
су-27
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Лучшим кандидатом для обновления Воздушных сил Украины должен стать F-15EX ВВС США. Таким мнением с Defense Express поделился бывший главный конструктор госпредприятия "Антонов" Александр Лось.Сейчас основу украинского авиапарка составляют советские истребители Су-27 и МиГ-29, у которых, по мнению эксперта, нет перспектив в плане модернизации.Поэтому он предложил сделать ставку на новую модель американских F-15, которые используют уже несколько десятилетий, — F15EX Eagle II. Другой новейший истребитель США F-35 Lightning II не подходит Киеву."Потому что мы находимся на границе с Россией, сплошного радиолокационного поля русской армии, которая уже способна фиксировать малозаметные объекты", — пояснил бывший директор "Антонова".Он также заявил, что создать эффективную систему ПВО Украина сможет только совместно с Польшей и странами Балтии.Ранее генерал-лейтенант ВВС США Эрик Фик, руководящий программой F-35, заявил о проблемах с двигателями как минимум у 45 самолетов этой модели, которые уже находятся на вооружении. В Вашингтоне неоднократно указывали на большое количество недостатков новейшего истребителя от корпорации Lokheed Martin. Управление Пентагона выявило у него почти 900 дефектов, многие из которых могут поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций.
https://ria.ru/20210722/istrebitel-1742347540.html
https://ria.ru/20210721/checkmate-1742183037.html
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безопасность, украина, сша, f-15se, f-35, министерство обороны сша, су-27, миг-29, гп "антонов", ввс сша, балтия, россия
09:58 05.08.2021 (обновлено: 11:24 05.08.2021)
 
На Украине признали уязвимость американского F-35 перед российскими РЛС

Бывший глава "Антонова" Лось признал уязвимость американских F-35 перед российскими РЛС

© Flickr / US Air ForceАмериканские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II
Американские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Flickr / US Air Force
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Лучшим кандидатом для обновления Воздушных сил Украины должен стать F-15EX ВВС США. Таким мнением с Defense Express поделился бывший главный конструктор госпредприятия "Антонов" Александр Лось.
Сейчас основу украинского авиапарка составляют советские истребители Су-27 и МиГ-29, у которых, по мнению эксперта, нет перспектив в плане модернизации.
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Поэтому он предложил сделать ставку на новую модель американских F-15, которые используют уже несколько десятилетий, — F15EX Eagle II. Другой новейший истребитель США F-35 Lightning II не подходит Киеву.
"Потому что мы находимся на границе с Россией, сплошного радиолокационного поля русской армии, которая уже способна фиксировать малозаметные объекты", — пояснил бывший директор "Антонова".
Он также заявил, что создать эффективную систему ПВО Украина сможет только совместно с Польшей и странами Балтии.
Ранее генерал-лейтенант ВВС США Эрик Фик, руководящий программой F-35, заявил о проблемах с двигателями как минимум у 45 самолетов этой модели, которые уже находятся на вооружении. В Вашингтоне неоднократно указывали на большое количество недостатков новейшего истребителя от корпорации Lokheed Martin. Управление Пентагона выявило у него почти 900 дефектов, многие из которых могут поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций.
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БезопасностьУкраинаСШАF-15SEF-35Министерство обороны СШАСу-27МиГ-29ГП "Антонов"ВВС СШАБалтияРоссия
 
 
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