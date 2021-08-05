https://ria.ru/20210805/ulyanovsk-1744566995.html
СК предъявил обвинение матери детей из захламленной квартиры в Ульяновске
СК предъявил обвинение матери детей из захламленной квартиры в Ульяновске - РИА Новости, 05.08.2021
СК предъявил обвинение матери детей из захламленной квартиры в Ульяновске
Следователи предъявили обвинение 26-летней матери детей, обнаруженных в захламленной квартире в Ульяновске, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T18:37
2021-08-05T18:37
2021-08-05T19:24
происшествия
ульяновск
следственный комитет россии (ск рф)
ск рф по ульяновской области
россия
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САМАРА, 5 авг - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение 26-летней матери детей, обнаруженных в захламленной квартире в Ульяновске, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в социальных сетях появились фотографии квартиры, где были найдены двое маленьких детей, оставшихся дома одних. На кадрах видно, что в квартире грязно, она завалена хламом и мусором, а дети голые. По данным СУСК, у детей не было одежды и обуви, в квартире отсутствовали мебель, холодильник и плита. Следователи возбудили несколько уголовных дел."Следственными органами СК РФ по Ульяновской области предъявлено обвинение 26-летней местной жительнице - матери малолетних детей. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 125 УК РФ (оставление в опасности), статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего лица)", - говорится в сообщении.По данным СК, обвиняемая с января по июль 2021 года неоднократно оставляла своих детей в возрасте пяти и двух лет надолго одних дома без еды и ухода. Женщина не заботилась о своих детях, не обеспечивала им надлежащие условия для развития, обращалась с ними грубо, чем наносила вред их психике. Кроме того, обвиняемая жестоко и грубо относилась к старшему сыну, испытывая к нему неприязнь, применяла в отношении него физическую силу.Отмечается, что в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.Ранее полиция возбудила на мать уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей, максимальная санкция которого – лишение свободы на три года. Также на мать детей был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210727/biysk-1743102518.html
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"Мне все равно": следователи предъявили обвинение матери, бросавших малолетних детей одних
Следователи предъявили обвинение 26-летней матери детей, обнаруженных в захламленной квартире в Ульяновске. Ранее в социальных сетях появились фотографии квартиры, где были найдены двое маленьких детей, оставшихся дома одних. На кадрах видно, что в квартире грязно, она завалена хламом и мусором, а дети голые. По данным СУСК, у детей не было одежды и обуви, в квартире отсутствовали мебель, холодильник и плита. Следователи возбудили несколько уголовных дел.
2021-08-05T18:37
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происшествия, ульяновск, следственный комитет россии (ск рф), ск рф по ульяновской области, россия
18:37 05.08.2021 (обновлено: 19:24 05.08.2021)
СК предъявил обвинение матери детей из захламленной квартиры в Ульяновске
СК предъявил обвинение матери детей, найденных в захламленной квартире в Ульяновске
САМАРА, 5 авг - РИА Новости.
Следователи предъявили обвинение 26-летней матери детей, обнаруженных в захламленной квартире в Ульяновске
, сообщается на сайте СК РФ
.
Ранее в социальных сетях появились фотографии квартиры, где были найдены двое маленьких детей, оставшихся дома одних. На кадрах видно, что в квартире грязно, она завалена хламом и мусором, а дети голые. По данным СУСК, у детей не было одежды и обуви, в квартире отсутствовали мебель, холодильник и плита. Следователи возбудили несколько уголовных дел.
"Следственными органами СК РФ по Ульяновской области
предъявлено обвинение 26-летней местной жительнице - матери малолетних детей. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 125 УК РФ (оставление в опасности), статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего лица)", - говорится в сообщении.
По данным СК, обвиняемая с января по июль 2021 года неоднократно оставляла своих детей в возрасте пяти и двух лет надолго одних дома без еды и ухода. Женщина не заботилась о своих детях, не обеспечивала им надлежащие условия для развития, обращалась с ними грубо, чем наносила вред их психике. Кроме того, обвиняемая жестоко и грубо относилась к старшему сыну, испытывая к нему неприязнь, применяла в отношении него физическую силу.
Отмечается, что в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.
Ранее полиция возбудила на мать уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей, максимальная санкция которого – лишение свободы на три года. Также на мать детей был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".