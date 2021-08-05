https://ria.ru/20210805/ukraina-1744428770.html

Украина ужесточила правила въезда в страну из России

Украина ужесточила правила въезда в страну из России - РИА Новости, 05.08.2021

Украина ужесточила правила въезда в страну из России

Украина ужесточает правила въезда в страну из-за COVID-19 для граждан, которые прибывают в страну из России и Индии, для них вводится обязательная самоизоляция, РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T00:28

2021-08-05T00:28

2021-08-05T00:49

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коронавирус covid-19

виктор ляшко

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КИЕВ, 5 авг — РИА Новости. Украина ужесточает правила въезда в страну из-за COVID-19 для граждан, которые прибывают в страну из России и Индии, для них вводится обязательная самоизоляция, если они находились в этих странах последние семь дней до пересечения украинской границы.По информации главы минздрава Виктора Ляшко, Украина также возвращает обязательное тестирование на коронавирус для въезжающих в страну непривитых граждан. По его словам, иностранцы для беспрепятственного въезда в страну должны пройти полный курс вакцинации от COVID-19, а украинцы — получить хотя бы одну прививку.При этом в случае получения негативного результата теста на коронавирус граждане смогут завершить самоизоляцию.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к новой волне COVID-19, которая может начаться осенью, но полной готовности к вакцинации еще нет.Киев продлил до 31 августа карантин из-за коронавируса, однако ослабил несколько ограничений. На Украине действует модель "адаптивного карантина", предусматривающего установление ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Сейчас вся страна находится в "зеленой" зоне.

https://ria.ru/20210804/aviasales-1744367972.html

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в мире, украина, индия, владимир зеленский, россия, коронавирус covid-19, виктор ляшко