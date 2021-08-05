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Туризм
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Украина ужесточила правила въезда в страну из России
Украина ужесточила правила въезда в страну из России - РИА Новости, 05.08.2021
Украина ужесточила правила въезда в страну из России
Украина ужесточает правила въезда в страну из-за COVID-19 для граждан, которые прибывают в страну из России и Индии, для них вводится обязательная самоизоляция, РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T00:28
2021-08-05T00:49
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в мире
украина
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владимир зеленский
россия
коронавирус covid-19
виктор ляшко
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КИЕВ, 5 авг — РИА Новости. Украина ужесточает правила въезда в страну из-за COVID-19 для граждан, которые прибывают в страну из России и Индии, для них вводится обязательная самоизоляция, если они находились в этих странах последние семь дней до пересечения украинской границы.По информации главы минздрава Виктора Ляшко, Украина также возвращает обязательное тестирование на коронавирус для въезжающих в страну непривитых граждан. По его словам, иностранцы для беспрепятственного въезда в страну должны пройти полный курс вакцинации от COVID-19, а украинцы — получить хотя бы одну прививку.При этом в случае получения негативного результата теста на коронавирус граждане смогут завершить самоизоляцию.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к новой волне COVID-19, которая может начаться осенью, но полной готовности к вакцинации еще нет.Киев продлил до 31 августа карантин из-за коронавируса, однако ослабил несколько ограничений. На Украине действует модель "адаптивного карантина", предусматривающего установление ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Сейчас вся страна находится в "зеленой" зоне.
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в мире, украина, индия, владимир зеленский, россия, коронавирус covid-19, виктор ляшко
00:28 05.08.2021 (обновлено: 00:49 05.08.2021)
 
Украина ужесточила правила въезда в страну из России

Украина из-за COVID-19 ужесточила правила въезда в страну из России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСемья в переходе терминала аэропорта Домодедово
Семья в переходе терминала аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИЕВ, 5 авг — РИА Новости. Украина ужесточает правила въезда в страну из-за COVID-19 для граждан, которые прибывают в страну из России и Индии, для них вводится обязательная самоизоляция, если они находились в этих странах последние семь дней до пересечения украинской границы.
По информации главы минздрава Виктора Ляшко, Украина также возвращает обязательное тестирование на коронавирус для въезжающих в страну непривитых граждан. По его словам, иностранцы для беспрепятственного въезда в страну должны пройти полный курс вакцинации от COVID-19, а украинцы — получить хотя бы одну прививку.

"Иностранцы должны иметь негативный результат теста, страховой полис. А также, в случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца или хотя бы одной прививки для граждан Украины, при пересечении границы будет предложено установить приложение "Дій дома". Это приложение начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа", — сказал министр.

При этом в случае получения негативного результата теста на коронавирус граждане смогут завершить самоизоляцию.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к новой волне COVID-19, которая может начаться осенью, но полной готовности к вакцинации еще нет.
Киев продлил до 31 августа карантин из-за коронавируса, однако ослабил несколько ограничений. На Украине действует модель "адаптивного карантина", предусматривающего установление ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Сейчас вся страна находится в "зеленой" зоне.
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