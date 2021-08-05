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ВВС Израиля нанесли удар по районам в Ливане
ВВС Израиля нанесли удар по районам в Ливане - РИА Новости, 05.08.2021
ВВС Израиля нанесли удар по районам в Ливане
Истребители ВВС Израиля в четверг нанесли удар по районам на юге Ливана, откуда ранее, по заявлениям израильских военных, были запущены ракеты в сторону... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T02:04
2021-08-05T02:05
в мире
ливан
израиль
тель-авив
ввс израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. Истребители ВВС Израиля в четверг нанесли удар по районам на юге Ливана, откуда ранее, по заявлениям израильских военных, были запущены ракеты в сторону Израиля, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на армию.По заявлению израильских военных, ВВС нанесли удар по районам, "из которых днем были запущены ракеты в сторону Израиля,… еще одна цель была атакована также в районе, откуда ракеты запускались в прошлом".Как отмечает издание, это уже четвертый этап ударов со стороны Израиля за сутки.Израильская артиллерия трижды в среду нанесла артиллерийские удары по целям на ливанской территории в ответ на обстрел своей приграничной полосы.Днем в среду три ракеты были выпущены из Ливана по Израилю. Две из них упали на территории Израиля, одна не пересекла границу.Сирены тревоги сработали в населённых пунктах на севере Израиля Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай. Жителей этих населённых пунктов призвали оставаться в защищённых зонах. Пресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила позже, что после срабатывания сирен четырём местным жителям потребовалась помощь по выводу из шокового состояния.
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в мире, ливан, израиль, тель-авив, ввс израиля
02:04 05.08.2021 (обновлено: 02:05 05.08.2021)
 
ВВС Израиля нанесли удар по районам в Ливане

ВВС Израиля нанесли удар по районам в Ливане, откуда ранее были запущены ракеты

© AP Photo / David CohenКонденсационные следы ракет Patriot на небе на севере Израиля
Конденсационные следы ракет Patriot на небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© AP Photo / David Cohen
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. Истребители ВВС Израиля в четверг нанесли удар по районам на юге Ливана, откуда ранее, по заявлениям израильских военных, были запущены ракеты в сторону Израиля, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на армию.
По заявлению израильских военных, ВВС нанесли удар по районам, "из которых днем были запущены ракеты в сторону Израиля,… еще одна цель была атакована также в районе, откуда ракеты запускались в прошлом".
Как отмечает издание, это уже четвертый этап ударов со стороны Израиля за сутки.
Израильская артиллерия трижды в среду нанесла артиллерийские удары по целям на ливанской территории в ответ на обстрел своей приграничной полосы.
Днем в среду три ракеты были выпущены из Ливана по Израилю. Две из них упали на территории Израиля, одна не пересекла границу.
Сирены тревоги сработали в населённых пунктах на севере Израиля Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай. Жителей этих населённых пунктов призвали оставаться в защищённых зонах. Пресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила позже, что после срабатывания сирен четырём местным жителям потребовалась помощь по выводу из шокового состояния.
Израильские военные в городе Рамаллах - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
Вчера, 12:53
Израиль ответил артиллерийским огнем на пуск ракет с территории Ливана
 
В миреЛиванИзраильТель-АвивВВС Израиля
 
 
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