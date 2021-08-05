https://ria.ru/20210805/udar-1744431347.html

ВВС Израиля нанесли удар по районам в Ливане

ВВС Израиля нанесли удар по районам в Ливане - РИА Новости, 05.08.2021

ВВС Израиля нанесли удар по районам в Ливане

Истребители ВВС Израиля в четверг нанесли удар по районам на юге Ливана, откуда ранее, по заявлениям израильских военных, были запущены ракеты в сторону... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T02:04

2021-08-05T02:04

2021-08-05T02:05

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ввс израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. Истребители ВВС Израиля в четверг нанесли удар по районам на юге Ливана, откуда ранее, по заявлениям израильских военных, были запущены ракеты в сторону Израиля, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на армию.По заявлению израильских военных, ВВС нанесли удар по районам, "из которых днем были запущены ракеты в сторону Израиля,… еще одна цель была атакована также в районе, откуда ракеты запускались в прошлом".Как отмечает издание, это уже четвертый этап ударов со стороны Израиля за сутки.Израильская артиллерия трижды в среду нанесла артиллерийские удары по целям на ливанской территории в ответ на обстрел своей приграничной полосы.Днем в среду три ракеты были выпущены из Ливана по Израилю. Две из них упали на территории Израиля, одна не пересекла границу.Сирены тревоги сработали в населённых пунктах на севере Израиля Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай. Жителей этих населённых пунктов призвали оставаться в защищённых зонах. Пресс-служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила позже, что после срабатывания сирен четырём местным жителям потребовалась помощь по выводу из шокового состояния.

https://ria.ru/20210804/izrail-1744320045.html

ливан

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тель-авив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ливан, израиль, тель-авив, ввс израиля