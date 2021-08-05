Бомбардировщики Ту-22М3 примут участие в учениях у границы с Афганистаном
Минобороны: бомбардировщики Ту-22М3 примут участие в учениях у границы с Афганистаном
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкДальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бомбардировщики Ту-22М3 будут задействованы в совместном с Узбекистаном учении у границ с Афганистаном, говорится в сообщении Минобороны России.
"Четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 перебазировались на оперативный аэродром в Саратовскую область для участия в совместном российско-узбекском учении, которое пройдет в начале августа на полигоне Термез в Сурхандарьинской области (Республика Узбекистан)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе практических действий экипажи Ту-22М3 взлетят с аэродрома в Саратовской области, выполнят перелет до полигона Термез и отработают задачи по нанесению групповых бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков и складам с боеприпасами. Добавляется, что прикрытие российских бомбардировщиков обеспечит пара истребителей МиГ-29 войск ПВО и ВВО Узбекистана.
Подчеркивается, что основу российского воинского контингента, принимающего участие в совместном учении в Узбекистане, составят подразделения миротворцев и разведывательные группы бригады спецназа ЦВО. В учении примут участие около 1,5 тысячи военнослужащих вооруженных сил РФ и Узбекистана, оно продлится до 10 августа в районе, граничащем с Афганистаном.