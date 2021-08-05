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Бомбардировщики Ту-22М3 примут участие в учениях у границы с Афганистаном
Бомбардировщики Ту-22М3 примут участие в учениях у границы с Афганистаном - РИА Новости, 05.08.2021
Бомбардировщики Ту-22М3 примут участие в учениях у границы с Афганистаном
Бомбардировщики Ту-22М3 будут задействованы в совместном с Узбекистаном учении у границ с Афганистаном, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T10:27
2021-08-05T10:27
безопасность
узбекистан
афганистан
ту-22м3
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бомбардировщики Ту-22М3 будут задействованы в совместном с Узбекистаном учении у границ с Афганистаном, говорится в сообщении Минобороны России.Отмечается, что в ходе практических действий экипажи Ту-22М3 взлетят с аэродрома в Саратовской области, выполнят перелет до полигона Термез и отработают задачи по нанесению групповых бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков и складам с боеприпасами. Добавляется, что прикрытие российских бомбардировщиков обеспечит пара истребителей МиГ-29 войск ПВО и ВВО Узбекистана.Подчеркивается, что основу российского воинского контингента, принимающего участие в совместном учении в Узбекистане, составят подразделения миротворцев и разведывательные группы бригады спецназа ЦВО. В учении примут участие около 1,5 тысячи военнослужащих вооруженных сил РФ и Узбекистана, оно продлится до 10 августа в районе, граничащем с Афганистаном.
https://ria.ru/20210803/afganistan-1744063837.html
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безопасность, узбекистан, афганистан, ту-22м3, россия
10:27 05.08.2021
 
Бомбардировщики Ту-22М3 примут участие в учениях у границы с Афганистаном

Минобороны: бомбардировщики Ту-22М3 примут участие в учениях у границы с Афганистаном

© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкДальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бомбардировщики Ту-22М3 будут задействованы в совместном с Узбекистаном учении у границ с Афганистаном, говорится в сообщении Минобороны России.
"Четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 перебазировались на оперативный аэродром в Саратовскую область для участия в совместном российско-узбекском учении, которое пройдет в начале августа на полигоне Термез в Сурхандарьинской области (Республика Узбекистан)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе практических действий экипажи Ту-22М3 взлетят с аэродрома в Саратовской области, выполнят перелет до полигона Термез и отработают задачи по нанесению групповых бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков и складам с боеприпасами. Добавляется, что прикрытие российских бомбардировщиков обеспечит пара истребителей МиГ-29 войск ПВО и ВВО Узбекистана.
Подчеркивается, что основу российского воинского контингента, принимающего участие в совместном учении в Узбекистане, составят подразделения миротворцев и разведывательные группы бригады спецназа ЦВО. В учении примут участие около 1,5 тысячи военнослужащих вооруженных сил РФ и Узбекистана, оно продлится до 10 августа в районе, граничащем с Афганистаном.
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