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Бомбардировщики Ту-22М3 примут участие в учениях у границы с Афганистаном

Бомбардировщики Ту-22М3 примут участие в учениях у границы с Афганистаном - РИА Новости, 05.08.2021

Бомбардировщики Ту-22М3 примут участие в учениях у границы с Афганистаном

Бомбардировщики Ту-22М3 будут задействованы в совместном с Узбекистаном учении у границ с Афганистаном, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T10:27

2021-08-05T10:27

2021-08-05T10:27

безопасность

узбекистан

афганистан

ту-22м3

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бомбардировщики Ту-22М3 будут задействованы в совместном с Узбекистаном учении у границ с Афганистаном, говорится в сообщении Минобороны России.Отмечается, что в ходе практических действий экипажи Ту-22М3 взлетят с аэродрома в Саратовской области, выполнят перелет до полигона Термез и отработают задачи по нанесению групповых бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков и складам с боеприпасами. Добавляется, что прикрытие российских бомбардировщиков обеспечит пара истребителей МиГ-29 войск ПВО и ВВО Узбекистана.Подчеркивается, что основу российского воинского контингента, принимающего участие в совместном учении в Узбекистане, составят подразделения миротворцев и разведывательные группы бригады спецназа ЦВО. В учении примут участие около 1,5 тысячи военнослужащих вооруженных сил РФ и Узбекистана, оно продлится до 10 августа в районе, граничащем с Афганистаном.

https://ria.ru/20210803/afganistan-1744063837.html

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безопасность, узбекистан, афганистан, ту-22м3, россия