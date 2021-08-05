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Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России
Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России - РИА Новости, 05.08.2021
Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России
Совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана стартовали на полигоне Харб-Майдон около границы с Афганистаном, сообщает Центральный военный округ (ЦВО). РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T06:15
2021-08-05T06:24
в мире
безопасность
таджикистан
узбекистан
афганистан
центральный военный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана стартовали на полигоне Харб-Майдон около границы с Афганистаном, сообщает Центральный военный округ (ЦВО).От российской стороны в торжественном мероприятии участвовал заместитель командующего войсками Центрального военного округа Евгений Поплавский, вооруженные силы Таджикистана представил замминистра обороны Абдухошим Гуломзода. С приветственной речью от Узбекистана выступил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Фаррух Зиябаев."Сегодня мы открываем совместное учение с подразделениями вооруженных сил Российской Федерации, Республик Таджикистан и Узбекистан. Основная цель учения – это укрепление боевого содружества и тесного взаимодействия между вооруженными силами наших государств, подтверждение высокого уровня подготовки войск и крепкого морального духа. В современном мире происходит нарастание военных угроз, обстановка становится все более напряженной и непредсказуемой", — приводятся в сообщении слова Поплавского.По его словам, во время учений планируется проверка накопленного боевого опыта, апробация оптимальных форм применения войск и разработка общих подходов к ведению военных действий.Совместные учения на полигоне Харб-Майдон состоятся с пятого по десятое августа. От вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана задействуют более 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники.Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также подразделения специального назначения и специалисты подразделений РЭБ и РХБ защиты ЦВО. Всего от российской стороны в учении задействовали свыше 1,8 тысячи военнослужащих и до 420 единиц вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20210805/ucheniya-1744435326.html
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в мире, безопасность, таджикистан, узбекистан, афганистан, центральный военный округ, россия
06:15 05.08.2021 (обновлено: 06:24 05.08.2021)
 
Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России

У границы с Афганистаном стартовали совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана

© Фото : @Uz_ Armiya / YoutubeВоенные учения
Военные учения - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Фото : @Uz_ Armiya / Youtube
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг — РИА Новости. Совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана стартовали на полигоне Харб-Майдон около границы с Афганистаном, сообщает Центральный военный округ (ЦВО).

"Церемония открытия совместного учения с воинскими контингентами России, Таджикистана и Узбекистана состоялась в Хатлонской области на полигоне Харб-Майдон в Республике Таджикистан", — говорится в заявлении.

От российской стороны в торжественном мероприятии участвовал заместитель командующего войсками Центрального военного округа Евгений Поплавский, вооруженные силы Таджикистана представил замминистра обороны Абдухошим Гуломзода. С приветственной речью от Узбекистана выступил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Фаррух Зиябаев.
"Сегодня мы открываем совместное учение с подразделениями вооруженных сил Российской Федерации, Республик Таджикистан и Узбекистан. Основная цель учения – это укрепление боевого содружества и тесного взаимодействия между вооруженными силами наших государств, подтверждение высокого уровня подготовки войск и крепкого морального духа. В современном мире происходит нарастание военных угроз, обстановка становится все более напряженной и непредсказуемой", — приводятся в сообщении слова Поплавского.
По его словам, во время учений планируется проверка накопленного боевого опыта, апробация оптимальных форм применения войск и разработка общих подходов к ведению военных действий.
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Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также подразделения специального назначения и специалисты подразделений РЭБ и РХБ защиты ЦВО. Всего от российской стороны в учении задействовали свыше 1,8 тысячи военнослужащих и до 420 единиц вооружения и военной техники.
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