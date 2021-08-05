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В Хакасии убили семью из пяти человек
В Хакасии убили семью из пяти человек - РИА Новости, 05.08.2021
В Хакасии убили семью из пяти человек
В Хакасии убили пять человек, в том числе ребенка, cообщает региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T10:21
2021-08-05T10:21
2021-08-05T17:34
происшествия
республика хакасия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
убийство семьи в хакасии
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КРАСНОЯРСК, 5 авг — РИА Новости. В Хакасии убили пять человек, в том числе ребенка, cообщает региональный главк Следственного комитета.Тела пяти человек нашли в одном из домов в селе Джирим Ширинского района. Все они члены одной семьи: хозяйка дома, ее муж, сын и маленькая внучка, а также брат мужа. На телах обнаружили колото-резаные раны. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего. Вскоре задержали подозреваемого — это 36-летний местный житель. Односельчане и участковый доставили его в дежурную часть районной полиции.Глава Ширинского района Сергей Зайцев рассказал, что подозреваемый недавно освободился из колонии, в которой отсидел 18 лет.Что касается погибших, то, по словам главы района, 20-летний сын хозяйки дома был "не совсем здоров". "Семья не сказать, что благополучная, — и не сказать, что нет. Обычная деревенская семья <...> ближе к отрицательной", — добавил он.На месте происшествия работают следователи и оперативники. Расследование продолжается.
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происшествия, республика хакасия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство семьи в хакасии
10:21 05.08.2021 (обновлено: 17:34 05.08.2021)
В Хакасии убили семью из пяти человек
Семью из пяти человек, среди которых ребенок, обнаружили убитой в селе Джирим в Хакасии
КРАСНОЯРСК, 5 авг — РИА Новости.
В Хакасии
убили пять человек, в том числе ребенка, cообщает региональный главк Следственного комитета
.
Тела пяти человек нашли в одном из домов в селе Джирим Ширинского района. Все они члены одной семьи: хозяйка дома, ее муж, сын и маленькая внучка, а также брат мужа. На телах обнаружили колото-резаные раны.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего. Вскоре задержали подозреваемого — это 36-летний местный житель. Односельчане и участковый доставили его в дежурную часть районной полиции.
Глава Ширинского района Сергей Зайцев рассказал, что подозреваемый недавно освободился из колонии, в которой отсидел 18 лет.
"Убийство у него было предыдущее — мать с дочкой зарезал там же, в Джириме. И сейчас вот вторую семью вырезал", — сказал Зайцев.
Что касается погибших, то, по словам главы района, 20-летний сын хозяйки дома был "не совсем здоров".
"Семья не сказать, что благополучная, — и не сказать, что нет. Обычная деревенская семья <...> ближе к отрицательной", — добавил он.
На месте происшествия работают следователи и оперативники. Расследование продолжается.