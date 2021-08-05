https://ria.ru/20210805/ubiystvo-1744455853.html

В Хакасии убили семью из пяти человек

В Хакасии убили семью из пяти человек - РИА Новости, 05.08.2021

В Хакасии убили семью из пяти человек

В Хакасии убили пять человек, в том числе ребенка, cообщает региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T10:21

2021-08-05T10:21

2021-08-05T17:34

происшествия

республика хакасия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

убийство семьи в хакасии

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КРАСНОЯРСК, 5 авг — РИА Новости. В Хакасии убили пять человек, в том числе ребенка, cообщает региональный главк Следственного комитета.Тела пяти человек нашли в одном из домов в селе Джирим Ширинского района. Все они члены одной семьи: хозяйка дома, ее муж, сын и маленькая внучка, а также брат мужа. На телах обнаружили колото-резаные раны. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего. Вскоре задержали подозреваемого — это 36-летний местный житель. Односельчане и участковый доставили его в дежурную часть районной полиции.Глава Ширинского района Сергей Зайцев рассказал, что подозреваемый недавно освободился из колонии, в которой отсидел 18 лет.Что касается погибших, то, по словам главы района, 20-летний сын хозяйки дома был "не совсем здоров". "Семья не сказать, что благополучная, — и не сказать, что нет. Обычная деревенская семья <...> ближе к отрицательной", — добавил он.На месте происшествия работают следователи и оперативники. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20210531/podmoskove-1734874443.html

республика хакасия

красноярский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика хакасия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство семьи в хакасии