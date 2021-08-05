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Отец пропавшего в Стамбуле россиянина рассказал о поисках сына
Отец пропавшего в Стамбуле россиянина рассказал о поисках сына - РИА Новости, 05.08.2021
Отец пропавшего в Стамбуле россиянина рассказал о поисках сына
Двадцатилетнего российского туриста Макара Рагина, пропавшего в Стамбуле 28 июля, не удалось найти в миграционных центрах, сообщил РИА Новости его отец Федор... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:42
2021-08-05T12:15
стамбул
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АНКАРА, 5 авг – РИА Новости. Двадцатилетнего российского туриста Макара Рагина, пропавшего в Стамбуле 28 июля, не удалось найти в миграционных центрах, сообщил РИА Новости его отец Федор Рагин.Ранее он рассказал РИА Новости, что его сын мог быть задержан полицией во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами, который проводился в день его исчезновения, при этом паспорта при себе Макар не имел."Ничего (в миграционных центрах) не нашли", - сказал собеседник агентства.Макар Рагин прилетел в Стамбул 16 июля и 29 июля должен был вернуться в Вильнюс, где он учится. Его вещи и документы остались в отеле, который он покинул 28 июля и не вернулся. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Стамбуле, российские дипломаты обратились в турецкие правоохранительные органы в связи с исчезновением россиянина, они находятся в контакте с его родителями, которые приехали в Турцию для поисков.Накануне Федор Рагин сообщил РИА Новости, что его сына разыскивают на Принцевых островах, куда он собирался отправиться в день исчезновения, и с помощью камер видеонаблюдения в Стамбуле.
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стамбул
11:42 05.08.2021 (обновлено: 12:15 05.08.2021)
 
Отец пропавшего в Стамбуле россиянина рассказал о поисках сына

Отец пропавшего в Стамбуле российского туриста Рагина: в миграционных центрах сына не нашли

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники полиции Турции
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 авг – РИА Новости. Двадцатилетнего российского туриста Макара Рагина, пропавшего в Стамбуле 28 июля, не удалось найти в миграционных центрах, сообщил РИА Новости его отец Федор Рагин.
Ранее он рассказал РИА Новости, что его сын мог быть задержан полицией во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами, который проводился в день его исчезновения, при этом паспорта при себе Макар не имел.
"Ничего (в миграционных центрах) не нашли", - сказал собеседник агентства.
Макар Рагин прилетел в Стамбул 16 июля и 29 июля должен был вернуться в Вильнюс, где он учится. Его вещи и документы остались в отеле, который он покинул 28 июля и не вернулся. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Стамбуле, российские дипломаты обратились в турецкие правоохранительные органы в связи с исчезновением россиянина, они находятся в контакте с его родителями, которые приехали в Турцию для поисков.
Накануне Федор Рагин сообщил РИА Новости, что его сына разыскивают на Принцевых островах, куда он собирался отправиться в день исчезновения, и с помощью камер видеонаблюдения в Стамбуле.
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