https://ria.ru/20210805/turtsiya-1744473700.html

Отец пропавшего в Стамбуле россиянина рассказал о поисках сына

Отец пропавшего в Стамбуле россиянина рассказал о поисках сына - РИА Новости, 05.08.2021

Отец пропавшего в Стамбуле россиянина рассказал о поисках сына

Двадцатилетнего российского туриста Макара Рагина, пропавшего в Стамбуле 28 июля, не удалось найти в миграционных центрах, сообщил РИА Новости его отец Федор... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T11:42

2021-08-05T11:42

2021-08-05T12:15

стамбул

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АНКАРА, 5 авг – РИА Новости. Двадцатилетнего российского туриста Макара Рагина, пропавшего в Стамбуле 28 июля, не удалось найти в миграционных центрах, сообщил РИА Новости его отец Федор Рагин.Ранее он рассказал РИА Новости, что его сын мог быть задержан полицией во время рейда по борьбе с нелегальными мигрантами, который проводился в день его исчезновения, при этом паспорта при себе Макар не имел."Ничего (в миграционных центрах) не нашли", - сказал собеседник агентства.Макар Рагин прилетел в Стамбул 16 июля и 29 июля должен был вернуться в Вильнюс, где он учится. Его вещи и документы остались в отеле, который он покинул 28 июля и не вернулся. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Стамбуле, российские дипломаты обратились в турецкие правоохранительные органы в связи с исчезновением россиянина, они находятся в контакте с его родителями, которые приехали в Турцию для поисков.Накануне Федор Рагин сообщил РИА Новости, что его сына разыскивают на Принцевых островах, куда он собирался отправиться в день исчезновения, и с помощью камер видеонаблюдения в Стамбуле.

https://ria.ru/20210601/kipr-1735080316.html

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