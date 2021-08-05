https://ria.ru/20210805/tsik-1744504541.html

В ЦИК на выборы в Госдуму списки предоставили 15 партий

В ЦИК на выборы в Госдуму списки предоставили 15 партий - РИА Новости, 05.08.2021

В ЦИК на выборы в Госдуму списки предоставили 15 партий

Документы на регистрацию федеральных списков кандидатов представили в ЦИК 15 партий, сообщил РИА Новости член Центризбиркома Евгений Шевченко. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T14:21

2021-08-05T14:21

2021-08-05T14:42

политика

госдума рф

цик рф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Документы на регистрацию федеральных списков кандидатов представили в ЦИК 15 партий, сообщил РИА Новости член Центризбиркома Евгений Шевченко.Ранее ЦИК зарегистрировал федеральные списки на выборы в ГосДуму 11 партий. Регистрация федерального списка кандидатов партии "Яблоко" запланирована на 5 августа.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210805/otkaz-1744475080.html

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политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, яблоко