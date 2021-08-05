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В ЦИК на выборы в Госдуму списки предоставили 15 партий
В ЦИК на выборы в Госдуму списки предоставили 15 партий - РИА Новости, 05.08.2021
В ЦИК на выборы в Госдуму списки предоставили 15 партий
Документы на регистрацию федеральных списков кандидатов представили в ЦИК 15 партий, сообщил РИА Новости член Центризбиркома Евгений Шевченко. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T14:21
2021-08-05T14:21
2021-08-05T14:42
политика
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цик рф
выборы в государственную думу
яблоко
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Документы на регистрацию федеральных списков кандидатов представили в ЦИК 15 партий, сообщил РИА Новости член Центризбиркома Евгений Шевченко.Ранее ЦИК зарегистрировал федеральные списки на выборы в ГосДуму 11 партий. Регистрация федерального списка кандидатов партии "Яблоко" запланирована на 5 августа.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
https://ria.ru/20210805/otkaz-1744475080.html
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политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, яблоко
14:21 05.08.2021 (обновлено: 14:42 05.08.2021)
В ЦИК на выборы в Госдуму списки предоставили 15 партий
В ЦИК для регистрации на выборы в Госдуму списки предоставили 15 партий