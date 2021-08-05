https://ria.ru/20210805/tsekov-1744519347.html

Сенатор назвал позицию Зеленского по Донбассу безграмотной

Сенатор назвал позицию Зеленского по Донбассу безграмотной - РИА Новости, 05.08.2021

Сенатор назвал позицию Зеленского по Донбассу безграмотной

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал странной и безграмотной позицию президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу,... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:32

2021-08-05T15:32

2021-08-05T16:12

в мире

владимир зеленский

совет федерации рф

сергей цеков

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал странной и безграмотной позицию президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу, отметив, что будущее региона определяет местное население, а не киевские власти.Ранее Зеленский назвал "большой ошибкой" решение оставаться жить в Донбассе тех, кто считает себя русскими, и предложил тем, кто любит РФ и хочет вхождения региона в ее состав, "искать себе место в России". Он также посоветовал тем, кто "чувствует себя украинцем", оставаться там, так как эта территория, по его словам, "будет деоккупирована в любом случае"."Странная и безграмотная позиция. Не Зеленский определяет, где должны жить жители Донбасса и чья это земля. Это земля, прежде всего, граждан Донбасса, а если быть точнее – Донецкой и Луганской народных республик. Это их земля, а не Зеленского и нынешней киевской власти", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, в народных республиках подавляющее большинство населения русские либо по национальности, либо по языку и культуре."Поэтому Донбасс – это русская земля", - сказал сенатор.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.На фоне ситуации в Донбассе ухудшились отношения Москвы и Киева. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210805/ukraina-1744511160.html

https://ria.ru/20210805/donbass-1744500889.html

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2021

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в мире, владимир зеленский, совет федерации рф, сергей цеков, россия