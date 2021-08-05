https://ria.ru/20210805/tolstoy-1744498061.html
У Украины нет перспектив без России, заявил Толстой
У Украины нет перспектив без России, заявил Толстой - РИА Новости, 05.08.2021
У Украины нет перспектив без России, заявил Толстой
Украина никогда не войдет ни в ЕС, ни в НАТО, без России "на этой территории цивилизации не будет", написал вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T13:42
2021-08-05T13:42
2021-08-05T13:50
украина
владимир зеленский
госдума рф
петр толстой
донбасс
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Украина никогда не войдет ни в ЕС, ни в НАТО, без России "на этой территории цивилизации не будет", написал вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале в ответ на заявления президента Украины Владимира Зеленского.Ранее Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит Россию и хочет вхождения района в ее состав, предложил "искать себе место в России"."Мне кажется, что те, кто живет на Украине, боготворит Европу и хочет, чтобы эта страна вошла в ЕС и в НАТО, должны точно понять: с Украиной этого никогда не произойдёт. И большая ошибка им оставаться жить на Украине, если они так хотят в Европу", - написал парламентарий.По его словам, если человек чувствует себя украинцем и считает Украину частью русской цивилизации, ему необходимо оставаться там и "держаться". "Эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае", - также написал Толстой."Потому что без России на этой территории цивилизации не будет. Россия и русская цивилизация будет расти вверх, будет все строить, однозначно. Украина в нынешнем виде — в оккупированном, в отрезанном от России не имеет никаких перспектив", - отметил вице-спикер Госдумы.
https://ria.ru/20210805/krym-1744458609.html
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украина, владимир зеленский, госдума рф, петр толстой, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
13:42 05.08.2021 (обновлено: 13:50 05.08.2021)
У Украины нет перспектив без России, заявил Толстой
Вице-спикер Госдумы Толстой: Украина не войдет ни в ЕС, ни в НАТО, без России у нее нет перспектив