Клип певца The Weeknd запретили показывать в кинотеатрах
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Видеоклип музыканта The Weeknd (Эйбел Тесфайе) на его новую песню "Take my breath" должны были транслировать на этой неделе в кинотеатрах Imax перед показом второй части фильма "Отряд самоубийц". Однако ролик запретили, сообщает Variety.
Источник, близкий к изданию, рассказал, что все дело в "интенсивном стробоскопическом освещении", используемом в клипе как спецэффект. Яркие вспышки могут негативно сказаться на самочувствии некоторых зрителей.
Несмотря на это, релиз в Сети все же состоится. Трек "Take my breath" и клип на него выйдут уже в эту пятницу. Ожидается, что песня появится в новом альбоме музыканта, название которого он пока не раскрывает.
В мае исполнитель хитов "Blinding Lights", "High for this" и многих других лишь намекнул, какой будет его следующая пластинка.
"Если мой последний альбом — это поздняя ночь, значит, следующий — это рассвет", — прокомментировал Тесфайе.
Четвертый альбом исполнителя "After Hours" вышел в 2020 году и почти сразу попал на первые позиции хит-парадов и имел коммерческий успех. Тогда эту пластинку предварительно добавили 1,02 миллиона пользователей на платформе Apple Music, что стало рекордом (в этом году The Weeknd обошла Билли Айлиш с новым альбомом "Happier than ever" — Прим. ред.).
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