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Новый альбом Билли Айлиш установил рекорд до официального релиза
Новый альбом Билли Айлиш установил рекорд до официального релиза - РИА Новости, 28.07.2021
Новый альбом Билли Айлиш установил рекорд до официального релиза
Новый альбом Билли Айлиш "Happier than ever" выйдет только через несколько дней, но уже установил рекорд по количеству предзаказов, сообщает Just Jared со... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T13:10
2021-07-28T13:10
2021-07-28T13:11
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Новый альбом Билли Айлиш "Happier than ever" выйдет только через несколько дней, но уже установил рекорд по количеству предзаказов, сообщает Just Jared со ссылкой на Apple Music. По информации издания, в пресс-службе музыкального сервиса объявили, что сборник стал самым популярным по количеству предзаказов в истории Apple Music. Более одного миллиона 28 тысяч пользователей добавили альбом в свой плейлист до официального релиза.На платформе отмечают, что "поклонники, которые предварительно приобретают альбомы, в 4,2 раза чаще слушают новинки в течение недели с момента выпуска". Ранее Билли Айлиш уже была рекордсменкой. Ее дебютный альбом "When we all fall asleep, where do we go?" (2019) за несколько дней до выхода заказали 800 тысяч слушателей. В 2020 году певицу опередил The Weeknd (Эйбел Тесфайе), чью пластинку "After hours" предварительно добавили 1,02 миллиона пользователей. Выход "Happier than ever" запланирован на 30 июля. В трек-лист альбома войдет 16 композиций, среди которых будут и ранее представленные: "My future", "Lost cause", "Your power", "NDA" и "Therefore I am".
https://ria.ru/20210603/eilish-1735388298.html
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apple, билли айлиш, музыка, новости культуры
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Новый альбом Билли Айлиш "Happier than ever" выйдет только через несколько дней, но уже установил рекорд по количеству предзаказов, сообщает
Just Jared со ссылкой на Apple Music.
По информации издания, в пресс-службе музыкального сервиса объявили, что сборник стал самым популярным по количеству предзаказов в истории Apple Music. Более одного миллиона 28 тысяч пользователей добавили альбом в свой плейлист до официального релиза.
На платформе отмечают, что "поклонники, которые предварительно приобретают альбомы, в 4,2 раза чаще слушают новинки в течение недели с момента выпуска".
Ранее Билли Айлиш уже была рекордсменкой. Ее дебютный альбом "When we all fall asleep, where do we go?" (2019) за несколько дней до выхода заказали 800 тысяч слушателей.
В 2020 году певицу опередил The Weeknd (Эйбел Тесфайе), чью пластинку "After hours" предварительно добавили 1,02 миллиона пользователей.
Выход "Happier than ever" запланирован на 30 июля. В трек-лист альбома войдет 16 композиций, среди которых будут и ранее представленные: "My future", "Lost cause", "Your power", "NDA" и "Therefore I am".