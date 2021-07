https://ria.ru/20210728/albom-1743231116.html

Новый альбом Билли Айлиш установил рекорд до официального релиза

Новый альбом Билли Айлиш установил рекорд до официального релиза - РИА Новости, 28.07.2021

Новый альбом Билли Айлиш установил рекорд до официального релиза

Новый альбом Билли Айлиш "Happier than ever" выйдет только через несколько дней, но уже установил рекорд по количеству предзаказов, сообщает Just Jared со... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T13:10

2021-07-28T13:10

2021-07-28T13:11

apple

культура

билли айлиш

музыка

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743237460_0:184:1080:792_1920x0_80_0_0_c5d79deb3bf51a86c5855404e7322c84.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Новый альбом Билли Айлиш "Happier than ever" выйдет только через несколько дней, но уже установил рекорд по количеству предзаказов, сообщает Just Jared со ссылкой на Apple Music. По информации издания, в пресс-службе музыкального сервиса объявили, что сборник стал самым популярным по количеству предзаказов в истории Apple Music. Более одного миллиона 28 тысяч пользователей добавили альбом в свой плейлист до официального релиза.На платформе отмечают, что "поклонники, которые предварительно приобретают альбомы, в 4,2 раза чаще слушают новинки в течение недели с момента выпуска". Ранее Билли Айлиш уже была рекордсменкой. Ее дебютный альбом "When we all fall asleep, where do we go?" (2019) за несколько дней до выхода заказали 800 тысяч слушателей. В 2020 году певицу опередил The Weeknd (Эйбел Тесфайе), чью пластинку "After hours" предварительно добавили 1,02 миллиона пользователей. Выход "Happier than ever" запланирован на 30 июля. В трек-лист альбома войдет 16 композиций, среди которых будут и ранее представленные: "My future", "Lost cause", "Your power", "NDA" и "Therefore I am".

https://ria.ru/20210603/eilish-1735388298.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple, билли айлиш, музыка, новости культуры