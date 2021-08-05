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В Германии хотят отменить бесплатные тесты на COVID-19

В Германии хотят отменить бесплатные тесты на COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021

В Германии хотят отменить бесплатные тесты на COVID-19

Бесплатные тесты на COVID могут быть отменены в Германии с середины октября, об этом заявил глава минздрава ФРГ Йенс Шпан. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T12:34

2021-08-05T12:34

2021-08-05T12:34

распространение коронавируса

в мире

германия

здоровье - общество

коронавирусы

йенс шпан

коронавирус covid-19

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БЕРЛИН, 5 авг - РИА Новости. Бесплатные тесты на COVID могут быть отменены в Германии с середины октября, об этом заявил глава минздрава ФРГ Йенс Шпан.В Германии с 8 марта вступило в силу положение о тестировании на COVID-19, в соответствии с которым все граждане ФРГ имеют возможность один раз в неделю сделать бесплатный антиген-тест (РоС-тест) на коронавирус в специальных центрах, аптеках и медицинских практиках. Для получения теста нужно предъявить удостоверение личности или карту страхования. Оплату этих тестов взяло на себя государство, первые выплаты компенсаций за тестирование начались в апреле. Негативный тест на коронавирус необходим для посещения ресторанов и кафе (закрытых помещений), других заведений. От теста освобождаются лица, получившие полную защиту от вируса посредством вакцинации, а также переболевшие граждане. Они должны предоставить документы, подтверждающие их статус.По информации газеты Rheinische Post со ссылкой на ведомство соцстрахования (ВАS), в 2021 году Германия выплатила почти 3,7 миллиарда евро за проведение для граждан бесплатных экспресс-тестов. Ранее сообщалось о том, что 53,6% (44,6 миллиона) граждан Германии уже получили полную защиту от коронавируса в результате вакцинации, 62,1% (51,6 миллиона) привились пока однократно.

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, здоровье - общество, коронавирусы, йенс шпан, коронавирус covid-19