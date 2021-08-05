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В Германии хотят отменить бесплатные тесты на COVID-19
В Германии хотят отменить бесплатные тесты на COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021
В Германии хотят отменить бесплатные тесты на COVID-19
Бесплатные тесты на COVID могут быть отменены в Германии с середины октября, об этом заявил глава минздрава ФРГ Йенс Шпан. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T12:34
2021-08-05T12:34
распространение коронавируса
в мире
германия
здоровье - общество
коронавирусы
йенс шпан
коронавирус covid-19
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БЕРЛИН, 5 авг - РИА Новости. Бесплатные тесты на COVID могут быть отменены в Германии с середины октября, об этом заявил глава минздрава ФРГ Йенс Шпан.В Германии с 8 марта вступило в силу положение о тестировании на COVID-19, в соответствии с которым все граждане ФРГ имеют возможность один раз в неделю сделать бесплатный антиген-тест (РоС-тест) на коронавирус в специальных центрах, аптеках и медицинских практиках. Для получения теста нужно предъявить удостоверение личности или карту страхования. Оплату этих тестов взяло на себя государство, первые выплаты компенсаций за тестирование начались в апреле. Негативный тест на коронавирус необходим для посещения ресторанов и кафе (закрытых помещений), других заведений. От теста освобождаются лица, получившие полную защиту от вируса посредством вакцинации, а также переболевшие граждане. Они должны предоставить документы, подтверждающие их статус.По информации газеты Rheinische Post со ссылкой на ведомство соцстрахования (ВАS), в 2021 году Германия выплатила почти 3,7 миллиарда евро за проведение для граждан бесплатных экспресс-тестов. Ранее сообщалось о том, что 53,6% (44,6 миллиона) граждан Германии уже получили полную защиту от коронавируса в результате вакцинации, 62,1% (51,6 миллиона) привились пока однократно.
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в мире, германия, здоровье - общество, коронавирусы, йенс шпан, коронавирус covid-19
12:34 05.08.2021
 
В Германии хотят отменить бесплатные тесты на COVID-19

Глава Минздрава Германии Шпан: бесплатные тесты на COVID-19 могут отменить с середины октября

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БЕРЛИН, 5 авг - РИА Новости. Бесплатные тесты на COVID могут быть отменены в Германии с середины октября, об этом заявил глава минздрава ФРГ Йенс Шпан.
"Становится очевидным, что тесты для людей, которые могли быть вакцинированы, больше не будут бесплатными с середины октября", - приводит слова министра пресс-служба бундестага ФРГ. Ранее Шпан провел встречу с депутатами профильного комитета и обсудил с ними ситуацию с коронавирусом в стране.
В Германии с 8 марта вступило в силу положение о тестировании на COVID-19, в соответствии с которым все граждане ФРГ имеют возможность один раз в неделю сделать бесплатный антиген-тест (РоС-тест) на коронавирус в специальных центрах, аптеках и медицинских практиках. Для получения теста нужно предъявить удостоверение личности или карту страхования. Оплату этих тестов взяло на себя государство, первые выплаты компенсаций за тестирование начались в апреле. Негативный тест на коронавирус необходим для посещения ресторанов и кафе (закрытых помещений), других заведений. От теста освобождаются лица, получившие полную защиту от вируса посредством вакцинации, а также переболевшие граждане. Они должны предоставить документы, подтверждающие их статус.
По информации газеты Rheinische Post со ссылкой на ведомство соцстрахования (ВАS), в 2021 году Германия выплатила почти 3,7 миллиарда евро за проведение для граждан бесплатных экспресс-тестов. Ранее сообщалось о том, что 53,6% (44,6 миллиона) граждан Германии уже получили полную защиту от коронавируса в результате вакцинации, 62,1% (51,6 миллиона) привились пока однократно.
 
Распространение коронавирусаВ миреГерманияЗдоровье - ОбществоКоронавирусыЙенс ШпанКоронавирус COVID-19
 
 
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