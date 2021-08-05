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Путин рассказал о связи пожаров и паводков с изменением климата
Путин рассказал о связи пожаров и паводков с изменением климата - РИА Новости, 06.08.2021
Путин рассказал о связи пожаров и паводков с изменением климата
Среднегодовая температура в России последние 44 года растет в 2,8 раза быстрее, чем в глобальном масштабе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-05T16:48
2021-08-06T00:41
владимир путин
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Среднегодовая температура в России последние 44 года растет в 2,8 раза быстрее, чем в глобальном масштабе, заявил президент РФ Владимир Путин."Я уже говорил об этом, и специалисты хорошо об этом знают: скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Российской Федерации за последние 44 года в 2,8 раза быстрее происходит, чем в глобальном измерении", - сказал Путин на совещании с членами кабмина, где обсуждались вопросы изменения климата.Президент отметил, что в пятницу на отдельном совещании он обсудит вопросы борьбы с пожарами и паводками в регионах РФ. "Если не все, то в значительной степени это связано с изменением климата глобального и в нашей стране", - добавил Путин.
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владимир путин, россия, природные пожары в россии
16:48 05.08.2021 (обновлено: 00:41 06.08.2021)
 
Путин рассказал о связи пожаров и паводков с изменением климата

Путин заявил о взаимосвязи пожаров и паводков в России с глобальным потеплением

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Среднегодовая температура в России последние 44 года растет в 2,8 раза быстрее, чем в глобальном масштабе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я уже говорил об этом, и специалисты хорошо об этом знают: скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Российской Федерации за последние 44 года в 2,8 раза быстрее происходит, чем в глобальном измерении", - сказал Путин на совещании с членами кабмина, где обсуждались вопросы изменения климата.
Президент отметил, что в пятницу на отдельном совещании он обсудит вопросы борьбы с пожарами и паводками в регионах РФ.
"Если не все, то в значительной степени это связано с изменением климата глобального и в нашей стране", - добавил Путин.
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Владимир ПутинРоссияПриродные пожары в России
 
 
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