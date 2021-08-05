https://ria.ru/20210805/temperatura-1744539207.html

Путин рассказал о связи пожаров и паводков с изменением климата

Путин рассказал о связи пожаров и паводков с изменением климата - РИА Новости, 06.08.2021

Путин рассказал о связи пожаров и паводков с изменением климата

Среднегодовая температура в России последние 44 года растет в 2,8 раза быстрее, чем в глобальном масштабе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-05T16:48

2021-08-05T16:48

2021-08-06T00:41

владимир путин

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Среднегодовая температура в России последние 44 года растет в 2,8 раза быстрее, чем в глобальном масштабе, заявил президент РФ Владимир Путин."Я уже говорил об этом, и специалисты хорошо об этом знают: скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Российской Федерации за последние 44 года в 2,8 раза быстрее происходит, чем в глобальном измерении", - сказал Путин на совещании с членами кабмина, где обсуждались вопросы изменения климата.Президент отметил, что в пятницу на отдельном совещании он обсудит вопросы борьбы с пожарами и паводками в регионах РФ. "Если не все, то в значительной степени это связано с изменением климата глобального и в нашей стране", - добавил Путин.

https://ria.ru/20210803/pozhar-1744106483.html

россия

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владимир путин, россия, природные пожары в россии