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Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 300 талибов
Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 300 талибов - РИА Новости, 05.08.2021
Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 300 талибов
Афганские военные ликвидировали 303 боевиков движения "Талибан"* за минувшие сутки, говорится в сообщении минобороны Афганистана. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T08:55
2021-08-05T08:55
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Афганские военные ликвидировали 303 боевиков движения "Талибан"* за минувшие сутки, говорится в сообщении минобороны Афганистана.Вооруженные силы Афганистана проводили операции в 16 провинциях, в том числе в Кандагаре, Герате, Нимрозе и Гильменде.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Террористическая организация, запрещенная в России
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08:55 05.08.2021 (обновлено: 08:57 05.08.2021)
Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 300 талибов
Минобороны Афганистана: военные за сутки ликвидировали 303 боевиков "Талибана"*