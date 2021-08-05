https://ria.ru/20210805/taliby-1744445255.html

Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 300 талибов

Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 300 талибов - РИА Новости, 05.08.2021

Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 300 талибов

Афганские военные ликвидировали 303 боевиков движения "Талибан"* за минувшие сутки, говорится в сообщении минобороны Афганистана. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T08:55

2021-08-05T08:55

2021-08-05T08:57

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Афганские военные ликвидировали 303 боевиков движения "Талибан"* за минувшие сутки, говорится в сообщении минобороны Афганистана.Вооруженные силы Афганистана проводили операции в 16 провинциях, в том числе в Кандагаре, Герате, Нимрозе и Гильменде.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210803/afganistan-1744063837.html

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в мире, вашингтон (город), талибан, доха, россия