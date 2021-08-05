https://ria.ru/20210805/sud-1744566871.html

Суд арестовал полицейского, подозреваемого в изнасиловании

Суд арестовал полицейского, подозреваемого в изнасиловании - РИА Новости, 05.08.2021

Суд арестовал полицейского, подозреваемого в изнасиловании

Ленинский районный суд Саратова в четверг арестовал на два месяца сотрудника полиции по делу об изнасиловании, сообщил РИА Новости адвокат подозреваемого Илья... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T18:37

2021-08-05T18:37

2021-08-05T18:41

происшествия

саратов

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САМАРА, 5 авг - РИА Новости. Ленинский районный суд Саратова в четверг арестовал на два месяца сотрудника полиции по делу об изнасиловании, сообщил РИА Новости адвокат подозреваемого Илья Курапов."Да, подозреваемый арестован", - сказал собеседник агентства.Подробности дела Курапов сообщить не смог, сославшись на неразглашение данных следствия.В СУСК и ГУМВД по региону ситуацию не комментируют.По данным местных СМИ, которые ссылаются на собственные источники, преступление было совершено ночью 20 июля, заявление на полицейского написала 18-летняя девушка, которая заявила, что ее изнасиловали в отделении полиции в Саратове.

https://ria.ru/20210719/perm-1741918188.html

саратов

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратов, гумвд