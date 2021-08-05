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Суд арестовал полицейского, подозреваемого в изнасиловании
Суд арестовал полицейского, подозреваемого в изнасиловании - РИА Новости, 05.08.2021
Суд арестовал полицейского, подозреваемого в изнасиловании
Ленинский районный суд Саратова в четверг арестовал на два месяца сотрудника полиции по делу об изнасиловании, сообщил РИА Новости адвокат подозреваемого Илья... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T18:37
2021-08-05T18:37
2021-08-05T18:41
происшествия
саратов
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САМАРА, 5 авг - РИА Новости. Ленинский районный суд Саратова в четверг арестовал на два месяца сотрудника полиции по делу об изнасиловании, сообщил РИА Новости адвокат подозреваемого Илья Курапов."Да, подозреваемый арестован", - сказал собеседник агентства.Подробности дела Курапов сообщить не смог, сославшись на неразглашение данных следствия.В СУСК и ГУМВД по региону ситуацию не комментируют.По данным местных СМИ, которые ссылаются на собственные источники, преступление было совершено ночью 20 июля, заявление на полицейского написала 18-летняя девушка, которая заявила, что ее изнасиловали в отделении полиции в Саратове.
https://ria.ru/20210719/perm-1741918188.html
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происшествия, саратов, гумвд
18:37 05.08.2021 (обновлено: 18:41 05.08.2021)
Суд арестовал полицейского, подозреваемого в изнасиловании
Суд в Саратове арестовал полицейского, подозреваемого в изнасиловании