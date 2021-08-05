https://ria.ru/20210805/sud-1744554943.html

Работники завода в Туле, отстраненные за отказ привиться, обратились в суд

Работники завода в Туле, отстраненные за отказ привиться, обратились в суд - РИА Новости, 05.08.2021

Работники завода в Туле, отстраненные за отказ привиться, обратились в суд

Восемнадцать сотрудников АО "Щегловский вал" в Туле обратились в суд с жалобой на отстранение их от работы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса,... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T17:48

2021-08-05T17:48

2021-08-05T18:13

распространение коронавируса

происшествия

тульская область

ао "щегловский вал"

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Восемнадцать сотрудников АО "Щегловский вал" в Туле обратились в суд с жалобой на отстранение их от работы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса, сообщило управление судебного департамента в Тульской области."В производстве Пролетарского районного суда Тулы находятся 18 исков работников к АО "Щегловский вал"… В своих заявлениях истцы указывают, что на основании приказа по предприятию были отстранены от работы в связи с отказом от профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.В поданных исках работники уточняют, что их отстранили без сохранения заработной платы до завершения периода эпидемиологического неблагополучия или же до того дня, когда они привьются."Считают указанные действия незаконными и просят признать отстранение от работы незаконным, отменить приказ об отстранении от работы, обязать ответчика допустить к работе, взыскать недополученный заработок и компенсацию морального вреда", - информирует судебный департамент.Суд намерен рассмотреть иски 18 августа. Заседания начнутся в 8.45 мск и будут проходить по очереди.Представитель прокуратуры региона в свою очередь сообщила РИА Новости, что работники предприятия подавали коллективную жалобу в прокуратуру, и надзорное ведомство передало документ в государственную трудовую инспекцию.РИА Новости пока не располагает комментариями трудовой инспекции, а также АО "Щегловский вал".Акционерное общество "Щегловский вал" создано 10 октября 2001 года. Единственным акционером является АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Предприятие занимается реконструкцией существующих и строительством новых производственных площадей, освоением серийного производства техники оборонного назначения по заказам АО "КБП".Правительство Тульской области 18 июня сообщило о введении постановлением главного государственного санитарного врача по региону обязательной вакцинации не менее 60% работников предприятий торговли, образования, здравоохранения, общественного питания, транспорта, МФЦ, системообразующих предприятий, а также государственных гражданских служащих и сотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления.

https://ria.ru/20210619/vaktsinatsiya-1737721139.html

https://ria.ru/20210722/peskov-1742367281.html

https://ria.ru/20210805/ogranicheniya-1744512381.html

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происшествия, тульская область, ао "щегловский вал", коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19