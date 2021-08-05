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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210805/sud-1744554943.html
Работники завода в Туле, отстраненные за отказ привиться, обратились в суд
Работники завода в Туле, отстраненные за отказ привиться, обратились в суд - РИА Новости, 05.08.2021
Работники завода в Туле, отстраненные за отказ привиться, обратились в суд
Восемнадцать сотрудников АО "Щегловский вал" в Туле обратились в суд с жалобой на отстранение их от работы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса,... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T17:48
2021-08-05T18:13
распространение коронавируса
происшествия
тульская область
ао "щегловский вал"
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Восемнадцать сотрудников АО "Щегловский вал" в Туле обратились в суд с жалобой на отстранение их от работы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса, сообщило управление судебного департамента в Тульской области."В производстве Пролетарского районного суда Тулы находятся 18 исков работников к АО "Щегловский вал"… В своих заявлениях истцы указывают, что на основании приказа по предприятию были отстранены от работы в связи с отказом от профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.В поданных исках работники уточняют, что их отстранили без сохранения заработной платы до завершения периода эпидемиологического неблагополучия или же до того дня, когда они привьются."Считают указанные действия незаконными и просят признать отстранение от работы незаконным, отменить приказ об отстранении от работы, обязать ответчика допустить к работе, взыскать недополученный заработок и компенсацию морального вреда", - информирует судебный департамент.Суд намерен рассмотреть иски 18 августа. Заседания начнутся в 8.45 мск и будут проходить по очереди.Представитель прокуратуры региона в свою очередь сообщила РИА Новости, что работники предприятия подавали коллективную жалобу в прокуратуру, и надзорное ведомство передало документ в государственную трудовую инспекцию.РИА Новости пока не располагает комментариями трудовой инспекции, а также АО "Щегловский вал".Акционерное общество "Щегловский вал" создано 10 октября 2001 года. Единственным акционером является АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Предприятие занимается реконструкцией существующих и строительством новых производственных площадей, освоением серийного производства техники оборонного назначения по заказам АО "КБП".Правительство Тульской области 18 июня сообщило о введении постановлением главного государственного санитарного врача по региону обязательной вакцинации не менее 60% работников предприятий торговли, образования, здравоохранения, общественного питания, транспорта, МФЦ, системообразующих предприятий, а также государственных гражданских служащих и сотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления.
https://ria.ru/20210619/vaktsinatsiya-1737721139.html
https://ria.ru/20210722/peskov-1742367281.html
https://ria.ru/20210805/ogranicheniya-1744512381.html
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происшествия, тульская область, ао "щегловский вал", коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:48 05.08.2021 (обновлено: 18:13 05.08.2021)
 
Работники завода в Туле, отстраненные за отказ привиться, обратились в суд

Работники тульского завода, отстраненные за отказ привиться от коронавируса, подали иск в суд

© РИА Новости / Алексей КуденкоТульский кремль. В центре: Успенский собор. Справа: флажок на крыше Никитской башни.
Тульский кремль. В центре: Успенский собор. Справа: флажок на крыше Никитской башни. - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 авг – РИА Новости. Восемнадцать сотрудников АО "Щегловский вал" в Туле обратились в суд с жалобой на отстранение их от работы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса, сообщило управление судебного департамента в Тульской области.
"В производстве Пролетарского районного суда Тулы находятся 18 исков работников к АО "Щегловский вал"… В своих заявлениях истцы указывают, что на основании приказа по предприятию были отстранены от работы в связи с отказом от профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.
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В поданных исках работники уточняют, что их отстранили без сохранения заработной платы до завершения периода эпидемиологического неблагополучия или же до того дня, когда они привьются.
"Считают указанные действия незаконными и просят признать отстранение от работы незаконным, отменить приказ об отстранении от работы, обязать ответчика допустить к работе, взыскать недополученный заработок и компенсацию морального вреда", - информирует судебный департамент.
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Представитель прокуратуры региона в свою очередь сообщила РИА Новости, что работники предприятия подавали коллективную жалобу в прокуратуру, и надзорное ведомство передало документ в государственную трудовую инспекцию.
РИА Новости пока не располагает комментариями трудовой инспекции, а также АО "Щегловский вал".
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Акционерное общество "Щегловский вал" создано 10 октября 2001 года. Единственным акционером является АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Предприятие занимается реконструкцией существующих и строительством новых производственных площадей, освоением серийного производства техники оборонного назначения по заказам АО "КБП".
Правительство Тульской области 18 июня сообщило о введении постановлением главного государственного санитарного врача по региону обязательной вакцинации не менее 60% работников предприятий торговли, образования, здравоохранения, общественного питания, транспорта, МФЦ, системообразующих предприятий, а также государственных гражданских служащих и сотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления.
 
Распространение коронавирусаПроисшествияТульская областьАО "Щегловский вал"Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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