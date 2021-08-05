Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210805/sud-1744475735.html
Пермяк пойдет под суд за попытку убить любовника бывшей жены
Пермяк пойдет под суд за попытку убить любовника бывшей жены - РИА Новости, 05.08.2021
Пермяк пойдет под суд за попытку убить любовника бывшей жены
Житель Пермского края, обвиняемый в попытке убить из ревности возлюбленного бывшей жены, пойдёт под суд, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:50
2021-08-05T11:50
происшествия
пермский край
очерский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
ПЕРМЬ, 5 авг - РИА Новости. Житель Пермского края, обвиняемый в попытке убить из ревности возлюбленного бывшей жены, пойдёт под суд, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.По данным ведомства, в апреле 32-летний житель Очёрского района узнал о связи бывшей жены и соседа. Сильно ревнуя, он решил задушить соперника и закопать на заболоченном пустыре, для чего утром вырыл там яму. После этого пришёл к соседу и попросил под надуманным предлогом пройти с ним на пустырь. Там он стал душить оппонента шнуром, но мужчина активно сопротивлялся, поэтому довести свой преступный умысел до конца фигурант не смог.Мужчину заключили под стражу, ему вменяется покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ)."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело… с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210804/ubiystvo-1744383371.html
пермский край
очерский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, пермский край, очерский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:50 05.08.2021
 
Пермяк пойдет под суд за попытку убить любовника бывшей жены

В Пермском крае мужчина пойдет под суд после попытки убить и закопать на пустыре любовника экс-жены

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 5 авг - РИА Новости. Житель Пермского края, обвиняемый в попытке убить из ревности возлюбленного бывшей жены, пойдёт под суд, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, в апреле 32-летний житель Очёрского района узнал о связи бывшей жены и соседа. Сильно ревнуя, он решил задушить соперника и закопать на заболоченном пустыре, для чего утром вырыл там яму. После этого пришёл к соседу и попросил под надуманным предлогом пройти с ним на пустырь. Там он стал душить оппонента шнуром, но мужчина активно сопротивлялся, поэтому довести свой преступный умысел до конца фигурант не смог.
Мужчину заключили под стражу, ему вменяется покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело… с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Испанские полицейские на Тенерифе, Канарские острова - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 17:53
Испанец убил сожительницу из России и попытался избавиться от трупа
 
ПроисшествияПермский крайОчерский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22Эксперты рассказали, кто попадет под углеродные налоги в будущем
07:21В Крыму заявили, что Зеленский не извлек уроков из событий 2014 года
07:07В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе
06:49"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"
06:41Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления
06:04Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента
06:04В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
06:02В Иркутской области подросток погиб от удара током
05:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
04:44Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли
04:34На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
04:15Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
04:11Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга
03:53Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
03:33Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва
03:23В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
03:15IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь
03:13Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню
03:09Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
02:34На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту
Лента новостейМолния