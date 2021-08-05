https://ria.ru/20210805/sud-1744475735.html
Пермяк пойдет под суд за попытку убить любовника бывшей жены
Пермяк пойдет под суд за попытку убить любовника бывшей жены - РИА Новости, 05.08.2021
Пермяк пойдет под суд за попытку убить любовника бывшей жены
Житель Пермского края, обвиняемый в попытке убить из ревности возлюбленного бывшей жены, пойдёт под суд, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:50
2021-08-05T11:50
2021-08-05T11:50
происшествия
пермский край
очерский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
ПЕРМЬ, 5 авг - РИА Новости. Житель Пермского края, обвиняемый в попытке убить из ревности возлюбленного бывшей жены, пойдёт под суд, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.По данным ведомства, в апреле 32-летний житель Очёрского района узнал о связи бывшей жены и соседа. Сильно ревнуя, он решил задушить соперника и закопать на заболоченном пустыре, для чего утром вырыл там яму. После этого пришёл к соседу и попросил под надуманным предлогом пройти с ним на пустырь. Там он стал душить оппонента шнуром, но мужчина активно сопротивлялся, поэтому довести свой преступный умысел до конца фигурант не смог.Мужчину заключили под стражу, ему вменяется покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ)."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело… с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210804/ubiystvo-1744383371.html
пермский край
очерский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, очерский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
Пермяк пойдет под суд за попытку убить любовника бывшей жены
В Пермском крае мужчина пойдет под суд после попытки убить и закопать на пустыре любовника экс-жены