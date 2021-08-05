https://ria.ru/20210805/sud-1744475735.html

Пермяк пойдет под суд за попытку убить любовника бывшей жены

Пермяк пойдет под суд за попытку убить любовника бывшей жены - РИА Новости, 05.08.2021

Пермяк пойдет под суд за попытку убить любовника бывшей жены

Житель Пермского края, обвиняемый в попытке убить из ревности возлюбленного бывшей жены, пойдёт под суд, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T11:50

2021-08-05T11:50

2021-08-05T11:50

происшествия

пермский край

очерский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ПЕРМЬ, 5 авг - РИА Новости. Житель Пермского края, обвиняемый в попытке убить из ревности возлюбленного бывшей жены, пойдёт под суд, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.По данным ведомства, в апреле 32-летний житель Очёрского района узнал о связи бывшей жены и соседа. Сильно ревнуя, он решил задушить соперника и закопать на заболоченном пустыре, для чего утром вырыл там яму. После этого пришёл к соседу и попросил под надуманным предлогом пройти с ним на пустырь. Там он стал душить оппонента шнуром, но мужчина активно сопротивлялся, поэтому довести свой преступный умысел до конца фигурант не смог.Мужчину заключили под стражу, ему вменяется покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ)."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело… с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210804/ubiystvo-1744383371.html

пермский край

очерский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, очерский район, следственный комитет россии (ск рф), россия