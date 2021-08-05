https://ria.ru/20210805/steklov-1744477052.html

Директор театра рассказал о состоянии Владимира Стеклова

Директор театра рассказал о состоянии Владимира Стеклова - РИА Новости, 05.08.2021

Директор театра рассказал о состоянии Владимира Стеклова

Состояние народного артиста РФ Владимира Стеклова, госпитализированного с коронавирусом, средней тяжести, но он работает в больнице над инсценировкой по роману... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T11:57

2021-08-05T11:57

2021-08-05T11:58

распространение коронавируса

общество

владимир стеклов

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

культура

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Состояние народного артиста РФ Владимира Стеклова, госпитализированного с коронавирусом, средней тяжести, но он работает в больнице над инсценировкой по роману "Мастер и Маргарита", сообщил РИА Новости директор Московского современного художественного театра Руслан Банковский.Он добавил, что супруга Владимира Стеклова Ирина и младшая дочь Арина тоже госпитализированы. "Их состояние сложное, но не критическое", - уточнил он."Уверены, что профессионалы своего дела, наши врачи, в самые короткие сроки позволят вернуться семье к их обычному ритму жизни. Во всяком случае вся труппа МСХТ в это очень верит и надеется", - сказал директор МСХТ.Владимиру Стеклову 73 года. Он родился 3 января 1948 года в Караганде. Закончил Астраханское театральное училище. Сейчас является художественным руководителем Московского современного Художественного театра. Стеклов сыграл в кино несколько десятков ролей, в том числе в фильмах "Гардемарины, вперед!", " Узник замка Иф", "Мастер и Маргарита", "Чемоданы Тульса Люпера: От Сарка до конца", в сериалах "Петербургские тайны", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Кадетство", "Молодежка".

https://rsport.ria.ru/20210804/yagody-1744341304.html

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общество, владимир стеклов, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, культура