11:57 05.08.2021 (обновлено: 11:58 05.08.2021)
Директор театра рассказал о состоянии Владимира Стеклова
Директор МСХТ Банковский: состояние Владимира Стеклова, заболевшего COVID-19, средней тяжести
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАктер Владимир Стеклов на съемках фильма "В Кейптаунском порту"
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Состояние народного артиста РФ Владимира Стеклова, госпитализированного с коронавирусом, средней тяжести, но он работает в больнице над инсценировкой по роману "Мастер и Маргарита", сообщил РИА Новости директор Московского современного художественного театра Руслан Банковский.
"Здоровье Владимира Стеклова без изменений. Состояние средней тяжести. Стабильно. Сатурация в норме. <…> В минуты вдохновения Стеклов работает над инсценировкой по роману Булгакова "Мастер и Маргарита", - рассказал Банковский.
Он добавил, что супруга Владимира Стеклова Ирина и младшая дочь Арина тоже госпитализированы. "Их состояние сложное, но не критическое", - уточнил он.
"Уверены, что профессионалы своего дела, наши врачи, в самые короткие сроки позволят вернуться семье к их обычному ритму жизни. Во всяком случае вся труппа МСХТ в это очень верит и надеется", - сказал директор МСХТ.
Владимиру Стеклову 73 года. Он родился 3 января 1948 года в Караганде. Закончил Астраханское театральное училище. Сейчас является художественным руководителем Московского современного Художественного театра. Стеклов сыграл в кино несколько десятков ролей, в том числе в фильмах "Гардемарины, вперед!", " Узник замка Иф", "Мастер и Маргарита", "Чемоданы Тульса Люпера: От Сарка до конца", в сериалах "Петербургские тайны", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Кадетство", "Молодежка".
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