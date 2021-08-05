https://ria.ru/20210805/sputnik-1744552123.html
Посол России рассказал о запуске производства "Спутника V" в Египте
Посол России рассказал о запуске производства "Спутника V" в Египте - РИА Новости, 05.08.2021
Посол России рассказал о запуске производства "Спутника V" в Египте
Начало производства российской вакцины от коронавируса в Египте запланировано на осень, заявил в четверг посол РФ в Каире Георгий Борисенко. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T17:39
2021-08-05T17:39
2021-08-05T17:53
египет
россия
распространение коронавируса
каир (город)
российский фонд прямых инвестиций
георгий борисенко
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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КАИР, 5 авг – РИА Новости. Начало производства российской вакцины от коронавируса в Египте запланировано на осень, заявил в четверг посол РФ в Каире Георгий Борисенко."Осенью ожидается запуск производства данного высокоэффективного средства в самом Каире путем предоставления необходимой технологии", - написал посол в статье "О российско-египетских отношениях", копия которой имеется в распоряжении РИА Новости.По словам дипломата, РФ стремится к объединению усилий в противостоянии коронавирусу как новому глобальному вызову. Посол напомнил, что Египет получил несколько партий препарата "Спутник V", в том числе партии безвозмездно получили министерства обороны и военной промышленности, по делам молодежи и спорта для вакцинации египетских военнослужащих и спортсменов.В апреле Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что договорился с египетской фармацевтической компанией Minapharm о производстве в Египте более 40 миллионов доз "Спутника V" в год.В стране зафиксированы более 284 тысяч случаев коронавируса, скончались более 16 тысяч пациентов. За сутки зарегистрированы 57 новых заболевших, скончались 10 человек.
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египет, россия, каир (город), российский фонд прямых инвестиций, георгий борисенко, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", в мире
17:39 05.08.2021 (обновлено: 17:53 05.08.2021)
Посол России рассказал о запуске производства "Спутника V" в Египте
Посол России в Каире Борисенко: осенью ожидается запуск производства вакцины "Спутник V" в Египте