https://ria.ru/20210805/sputnik-1744552123.html

Посол России рассказал о запуске производства "Спутника V" в Египте

Посол России рассказал о запуске производства "Спутника V" в Египте - РИА Новости, 05.08.2021

Посол России рассказал о запуске производства "Спутника V" в Египте

Начало производства российской вакцины от коронавируса в Египте запланировано на осень, заявил в четверг посол РФ в Каире Георгий Борисенко. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T17:39

2021-08-05T17:39

2021-08-05T17:53

египет

россия

распространение коронавируса

каир (город)

российский фонд прямых инвестиций

георгий борисенко

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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КАИР, 5 авг – РИА Новости. Начало производства российской вакцины от коронавируса в Египте запланировано на осень, заявил в четверг посол РФ в Каире Георгий Борисенко."Осенью ожидается запуск производства данного высокоэффективного средства в самом Каире путем предоставления необходимой технологии", - написал посол в статье "О российско-египетских отношениях", копия которой имеется в распоряжении РИА Новости.По словам дипломата, РФ стремится к объединению усилий в противостоянии коронавирусу как новому глобальному вызову. Посол напомнил, что Египет получил несколько партий препарата "Спутник V", в том числе партии безвозмездно получили министерства обороны и военной промышленности, по делам молодежи и спорта для вакцинации египетских военнослужащих и спортсменов.В апреле Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что договорился с египетской фармацевтической компанией Minapharm о производстве в Египте более 40 миллионов доз "Спутника V" в год.В стране зафиксированы более 284 тысяч случаев коронавируса, скончались более 16 тысяч пациентов. За сутки зарегистрированы 57 новых заболевших, скончались 10 человек.

https://ria.ru/20210804/vaktsina-1744419157.html

египет

россия

каир (город)

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египет, россия, каир (город), российский фонд прямых инвестиций, георгий борисенко, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", в мире