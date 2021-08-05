https://ria.ru/20210805/spetsprogramm-1744562301.html

РЭЦ отобрала 15 регионов на спецпрограмму для управленческих команд

РЭЦ отобрала 15 регионов на спецпрограмму для управленческих команд - РИА Новости, 05.08.2021

РЭЦ отобрала 15 регионов на спецпрограмму для управленческих команд

Специальная образовательная программа Школы экспорта Российского экспортного центра по развитию экспортных компетенций для управленческих команд субъектов РФ... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T18:19

2021-08-05T18:19

2021-08-05T19:12

экономика

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости/Прайм. Специальная образовательная программа Школы экспорта Российского экспортного центра по развитию экспортных компетенций для управленческих команд субъектов РФ отобрала команды из 15 регионов, сообщает РЭЦ."Первыми доступ к новой образовательной программе получат 15 команд регионов, в которых в 2021 году внедряется Региональный экспортный стандарт 2.0: Алтайский край, Волгоградская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Липецкая область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Пензенская область, Приморский край, Республика Башкортостан, Рязанская область, Смоленская область, Удмуртская Республика и Челябинская область", - сообщает РЭЦ."Перед Российским экспортным центром стоит прозрачная задача – нарастить к 2030 году наш несырьевой неэнергетический экспорт на 70%. Это все очень серьезно и требует взвешенного подхода и решения большого количества задач, вовлечения большого количества людей, организации взаимосвязей. Нужно выработать четкое понимание у всех участников процесса о том, как эта задача может и должна реализовываться. Более того, в настоящее время правительство Российской Федерации завершает работу по утверждению Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Этот документ высокого уровня раскладывается на инициативы. И я бы хотел, чтобы вы очень внимательно ознакомились с ними. Каждая из этих инициатив носит конкретный характер и нацелена на то, чтобы определить направления прорыва для нашей экономики, обеспечить ее конкурентность, такой уровень развития, который соответствовал бы требованиям будущего", - сказал, выступая перед первыми участниками программы, вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук.Она подчеркнула, что все программы Школы экспорта РЭЦ сфокусированы на получении практических знаний, прикладных навыков и ориентированы на достижение конкретного осязаемого измеримого результата. И в этом смысле программа для региональных управленческих команд – не исключение."Основная задача программы – настроить всех на общую командную работу, на создание эффективных региональных программ развития экспорта и, в целом, благоприятных условий для реализации экспортного потенциала и роста числа экспортеров и объемов несырьевого экспорта. По итогу прохождения программы управленческие команды должны будут разработать и защитить перед аттестационной комиссией региональные программы развития экспорта. Затем именно эти программы пойдут в реализацию", – сказала Никишина.В состав управленческой команды каждого региона, проходящей образовательную программу, входят ключевые должностные лица на уровне заместителя главы региона, профильных министров, руководителей организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. До 2024 года включительно обучение по данной программе должны пройти управленческие команды 65 субъектов Российской Федерации."Мы давно и плотно работаем с Российским экспортным центром по региональной повестке, и на сегодняшний день у нас совместно наработаны хорошие компетенции в сфере выявления и реализации экспортного потенциала отдельных регионов. Следующий шаг – создание условий и благоприятной среды для дальнейшего развития экспорта регионов", – отметил Заместитель Министра экономического развития РФ Владимир Ильичев. По его словам, обучение региональных команд поможет, в том числе, повысить эффективность федеральных мер поддержки экспорта за счет обмена опытом и передачи практических знаний от федеральных экспертов."Образовательная программа для региональных управленческих команд позволила замкнуть круг образовательных продуктов Школы экспорта РЭЦ и обеспечить обучение экспортным компетенциям бизнеса, начиная от малых предприятий и заканчивая лидерами рынка, управленческих кадров, специалистов инфраструктуры поддержки экспорта и т.д. При этом важно, что программа для региональных команд была спроектирована на основе запросных позиций региональных властей и бизнеса, которые были отработаны в рамках фокус-групп и стратегических сессий", – отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина.Она подчеркнула, что итогом прохождения программы для каждого региона должен стать разработанный проект региональной программы развития экспорта, которая станет ключевым импульсом для дальнейшего развития экспортного направления.

https://ria.ru/20210803/golosovanie-1744228277.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210730/1743574543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, российский экспортный центр (рэц), россия