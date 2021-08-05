Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210805/spetsprogramm-1744562301.html
РЭЦ отобрала 15 регионов на спецпрограмму для управленческих команд
РЭЦ отобрала 15 регионов на спецпрограмму для управленческих команд - РИА Новости, 05.08.2021
РЭЦ отобрала 15 регионов на спецпрограмму для управленческих команд
Специальная образовательная программа Школы экспорта Российского экспортного центра по развитию экспортных компетенций для управленческих команд субъектов РФ... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T18:19
2021-08-05T19:12
экономика
российский экспортный центр (рэц)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744561898_0:241:3062:1963_1920x0_80_0_0_dc5a2aae6c64cc17da358cca4aa2cb67.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости/Прайм. Специальная образовательная программа Школы экспорта Российского экспортного центра по развитию экспортных компетенций для управленческих команд субъектов РФ отобрала команды из 15 регионов, сообщает РЭЦ."Первыми доступ к новой образовательной программе получат 15 команд регионов, в которых в 2021 году внедряется Региональный экспортный стандарт 2.0: Алтайский край, Волгоградская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Липецкая область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Пензенская область, Приморский край, Республика Башкортостан, Рязанская область, Смоленская область, Удмуртская Республика и Челябинская область", - сообщает РЭЦ."Перед Российским экспортным центром стоит прозрачная задача – нарастить к 2030 году наш несырьевой неэнергетический экспорт на 70%. Это все очень серьезно и требует взвешенного подхода и решения большого количества задач, вовлечения большого количества людей, организации взаимосвязей. Нужно выработать четкое понимание у всех участников процесса о том, как эта задача может и должна реализовываться. Более того, в настоящее время правительство Российской Федерации завершает работу по утверждению Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Этот документ высокого уровня раскладывается на инициативы. И я бы хотел, чтобы вы очень внимательно ознакомились с ними. Каждая из этих инициатив носит конкретный характер и нацелена на то, чтобы определить направления прорыва для нашей экономики, обеспечить ее конкурентность, такой уровень развития, который соответствовал бы требованиям будущего", - сказал, выступая перед первыми участниками программы, вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук.Она подчеркнула, что все программы Школы экспорта РЭЦ сфокусированы на получении практических знаний, прикладных навыков и ориентированы на достижение конкретного осязаемого измеримого результата. И в этом смысле программа для региональных управленческих команд – не исключение."Основная задача программы – настроить всех на общую командную работу, на создание эффективных региональных программ развития экспорта и, в целом, благоприятных условий для реализации экспортного потенциала и роста числа экспортеров и объемов несырьевого экспорта. По итогу прохождения программы управленческие команды должны будут разработать и защитить перед аттестационной комиссией региональные программы развития экспорта. Затем именно эти программы пойдут в реализацию", – сказала Никишина.В состав управленческой команды каждого региона, проходящей образовательную программу, входят ключевые должностные лица на уровне заместителя главы региона, профильных министров, руководителей организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. До 2024 года включительно обучение по данной программе должны пройти управленческие команды 65 субъектов Российской Федерации."Мы давно и плотно работаем с Российским экспортным центром по региональной повестке, и на сегодняшний день у нас совместно наработаны хорошие компетенции в сфере выявления и реализации экспортного потенциала отдельных регионов. Следующий шаг – создание условий и благоприятной среды для дальнейшего развития экспорта регионов", – отметил Заместитель Министра экономического развития РФ Владимир Ильичев. По его словам, обучение региональных команд поможет, в том числе, повысить эффективность федеральных мер поддержки экспорта за счет обмена опытом и передачи практических знаний от федеральных экспертов."Образовательная программа для региональных управленческих команд позволила замкнуть круг образовательных продуктов Школы экспорта РЭЦ и обеспечить обучение экспортным компетенциям бизнеса, начиная от малых предприятий и заканчивая лидерами рынка, управленческих кадров, специалистов инфраструктуры поддержки экспорта и т.д. При этом важно, что программа для региональных команд была спроектирована на основе запросных позиций региональных властей и бизнеса, которые были отработаны в рамках фокус-групп и стратегических сессий", – отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина.Она подчеркнула, что итогом прохождения программы для каждого региона должен стать разработанный проект региональной программы развития экспорта, которая станет ключевым импульсом для дальнейшего развития экспортного направления.
https://ria.ru/20210803/golosovanie-1744228277.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210730/1743574543.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744561898_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_020f541584bee81a9da876b816d06fb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, российский экспортный центр (рэц), россия
18:19 05.08.2021 (обновлено: 19:12 05.08.2021)
 

РЭЦ отобрала 15 регионов на спецпрограмму для управленческих команд

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд Российского экспортного центра
Стенд Российского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости/Прайм. Специальная образовательная программа Школы экспорта Российского экспортного центра по развитию экспортных компетенций для управленческих команд субъектов РФ отобрала команды из 15 регионов, сообщает РЭЦ.

"Первыми доступ к новой образовательной программе получат 15 команд регионов, в которых в 2021 году внедряется Региональный экспортный стандарт 2.0: Алтайский край, Волгоградская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Липецкая область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Пензенская область, Приморский край, Республика Башкортостан, Рязанская область, Смоленская область, Удмуртская Республика и Челябинская область", - сообщает РЭЦ.
Стенд АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 18:56
РЭЦ объявил голосование за самые нужные сервисы для экспортеров
"Перед Российским экспортным центром стоит прозрачная задача – нарастить к 2030 году наш несырьевой неэнергетический экспорт на 70%. Это все очень серьезно и требует взвешенного подхода и решения большого количества задач, вовлечения большого количества людей, организации взаимосвязей. Нужно выработать четкое понимание у всех участников процесса о том, как эта задача может и должна реализовываться. Более того, в настоящее время правительство Российской Федерации завершает работу по утверждению Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Этот документ высокого уровня раскладывается на инициативы. И я бы хотел, чтобы вы очень внимательно ознакомились с ними. Каждая из этих инициатив носит конкретный характер и нацелена на то, чтобы определить направления прорыва для нашей экономики, обеспечить ее конкурентность, такой уровень развития, который соответствовал бы требованиям будущего", - сказал, выступая перед первыми участниками программы, вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук.
"Нам крайне важно "сверить часы", вовлечь регионы в процессы стратегического планирования в области поддержки и развития экспортной деятельности, а также синхронизировать эти процессы с экспортной повесткой в целом, и той работой, которую сегодня ведет Российский экспортный центр", - отметила в свою очередь генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Она подчеркнула, что все программы Школы экспорта РЭЦ сфокусированы на получении практических знаний, прикладных навыков и ориентированы на достижение конкретного осязаемого измеримого результата. И в этом смысле программа для региональных управленческих команд – не исключение.
"Основная задача программы – настроить всех на общую командную работу, на создание эффективных региональных программ развития экспорта и, в целом, благоприятных условий для реализации экспортного потенциала и роста числа экспортеров и объемов несырьевого экспорта. По итогу прохождения программы управленческие команды должны будут разработать и защитить перед аттестационной комиссией региональные программы развития экспорта. Затем именно эти программы пойдут в реализацию", – сказала Никишина.
В состав управленческой команды каждого региона, проходящей образовательную программу, входят ключевые должностные лица на уровне заместителя главы региона, профильных министров, руководителей организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. До 2024 года включительно обучение по данной программе должны пройти управленческие команды 65 субъектов Российской Федерации.
"Мы давно и плотно работаем с Российским экспортным центром по региональной повестке, и на сегодняшний день у нас совместно наработаны хорошие компетенции в сфере выявления и реализации экспортного потенциала отдельных регионов. Следующий шаг – создание условий и благоприятной среды для дальнейшего развития экспорта регионов", – отметил Заместитель Министра экономического развития РФ Владимир Ильичев. По его словам, обучение региональных команд поможет, в том числе, повысить эффективность федеральных мер поддержки экспорта за счет обмена опытом и передачи практических знаний от федеральных экспертов.
В РЭЦ рассказали о достижениях регионов по выходу на зарубежные рынки - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 10:49Интервью
В РЭЦ рассказали о достижениях регионов по выходу на зарубежные рынки
"Образовательная программа для региональных управленческих команд позволила замкнуть круг образовательных продуктов Школы экспорта РЭЦ и обеспечить обучение экспортным компетенциям бизнеса, начиная от малых предприятий и заканчивая лидерами рынка, управленческих кадров, специалистов инфраструктуры поддержки экспорта и т.д. При этом важно, что программа для региональных команд была спроектирована на основе запросных позиций региональных властей и бизнеса, которые были отработаны в рамках фокус-групп и стратегических сессий", – отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина.
Она подчеркнула, что итогом прохождения программы для каждого региона должен стать разработанный проект региональной программы развития экспорта, которая станет ключевым импульсом для дальнейшего развития экспортного направления.
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22Эксперты рассказали, кто попадет под углеродные налоги в будущем
07:21В Крыму заявили, что Зеленский не извлек уроков из событий 2014 года
07:07В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе
06:49"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"
06:41Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления
06:04Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента
06:04В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
06:02В Иркутской области подросток погиб от удара током
05:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
04:44Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли
04:34На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
04:15Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
04:11Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга
03:53Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
03:33Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва
03:23В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
03:15IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь
03:13Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню
03:09Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
02:34На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту
Лента новостейМолния