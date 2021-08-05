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В Сочи появились свободные от COVID-19 такси

В Сочи появились свободные от COVID-19 такси - РИА Новости, 05.08.2021

В Сочи появились свободные от COVID-19 такси

В Сочи появились такси, свободные от коронавируса, в результате рейдовой проверки в аэропорте курорта они получили наклейки единого образца "Территория без... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:44

2021-08-05T15:44

2021-08-05T17:31

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СОЧИ, 5 авг – РИА Новости. В Сочи появились такси, свободные от коронавируса, в результате рейдовой проверки в аэропорте курорта они получили наклейки единого образца "Территория без COVID-19", сообщает пресс-служба курорта.По мнению властей, такси должно быть безопасным для гостей и жителей курорта."В результате межведомственного рейда 50 водителей такси, завершивших оба этапа вакцинации и продемонстрировавших сертификат, получили наклейки единого образца "Территория без COVID-19", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время на территории курорта задействованы 300 индивидуальных предпринимателей и 29 организаций, работающих в сфере перевозок пассажиров.

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сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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