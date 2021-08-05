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Жителей Сочи предупредили о сильной жаре
Жителей Сочи предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 05.08.2021
Жителей Сочи предупредили о сильной жаре
Сильная жара прогнозируется в Сочи с 6 по 7 августа, объявлено штормовое предупреждение, сообщается пресс-служба МЧС Краснодарского края. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T13:30
2021-08-05T14:21
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
туризм
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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Сильная жара прогнозируется в Сочи с 6 по 7 августа, объявлено штормовое предупреждение, сообщается пресс-служба МЧС Краснодарского края.Жителей и гостей курорта просят быть внимательными, соблюдать правила безопасности, не использовать открытые источники огня в лесах, вблизи сухой травы и деревьев.
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краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм
13:30 05.08.2021 (обновлено: 14:21 05.08.2021)
 
Жителей Сочи предупредили о сильной жаре

МЧС: сильная жара прогнозируется в Сочи, объявлено штормовое предупреждение

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Сильная жара прогнозируется в Сочи с 6 по 7 августа, объявлено штормовое предупреждение, сообщается пресс-служба МЧС Краснодарского края.
"По информации КЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС": в дневные и вечерние часы с 6 по 7 августа на территории МО г. Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет отметок +36+37", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей курорта просят быть внимательными, соблюдать правила безопасности, не использовать открытые источники огня в лесах, вблизи сухой травы и деревьев.
 
Краснодарский крайСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - ТуризмТуризм
 
 
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