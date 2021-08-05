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Жителей Сочи предупредили о сильной жаре

Жителей Сочи предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 05.08.2021

Жителей Сочи предупредили о сильной жаре

Сильная жара прогнозируется в Сочи с 6 по 7 августа, объявлено штормовое предупреждение, сообщается пресс-служба МЧС Краснодарского края. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T13:30

2021-08-05T13:30

2021-08-05T14:21

краснодарский край

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

туризм

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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Сильная жара прогнозируется в Сочи с 6 по 7 августа, объявлено штормовое предупреждение, сообщается пресс-служба МЧС Краснодарского края.Жителей и гостей курорта просят быть внимательными, соблюдать правила безопасности, не использовать открытые источники огня в лесах, вблизи сухой травы и деревьев.

краснодарский край

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм