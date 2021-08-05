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Жителей Сочи предупредили о сильной жаре
Жителей Сочи предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 05.08.2021
Жителей Сочи предупредили о сильной жаре
Сильная жара прогнозируется в Сочи с 6 по 7 августа, объявлено штормовое предупреждение, сообщается пресс-служба МЧС Краснодарского края. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T13:30
2021-08-05T13:30
2021-08-05T14:21
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
туризм
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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Сильная жара прогнозируется в Сочи с 6 по 7 августа, объявлено штормовое предупреждение, сообщается пресс-служба МЧС Краснодарского края.Жителей и гостей курорта просят быть внимательными, соблюдать правила безопасности, не использовать открытые источники огня в лесах, вблизи сухой травы и деревьев.
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РИА Новости
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РИА Новости
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краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм
13:30 05.08.2021 (обновлено: 14:21 05.08.2021)
Жителей Сочи предупредили о сильной жаре
МЧС: сильная жара прогнозируется в Сочи, объявлено штормовое предупреждение