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Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области выросло до пяти
Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области выросло до пяти - РИА Новости, 05.08.2021
Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области выросло до пяти
Еще два человека скончались после взрыва на шахте "Покровское" в Донецкой области, таким образом число жертв возросло до пяти, сообщил в четверг глава... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T08:50
2021-08-05T08:50
2021-08-05T08:50
в мире
краматорск
донецкая область
михаил волынец
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КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Еще два человека скончались после взрыва на шахте "Покровское" в Донецкой области, таким образом число жертв возросло до пяти, сообщил в четверг глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.Тридцать первого июля региональное управление госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщило, что на шахте шахтоуправления "Покровское" в Донецкой области произошел взрыв, пострадали 10 человек. Позже трое пострадавших скончались в больнице."В ожоговом отделении больницы Краматорска ночью умерли еще двое шахтеров, находившихся на месте взрыва шахты "Покровское" 31 июля. Продолжается борьба за жизнь и здоровье еще пятерых пострадавших. Уже пять жизней унесла эта страшная трагедия", - написал Волынец в своем аккаунте в Facebook.
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в мире, краматорск, донецкая область, михаил волынец
Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области выросло до пяти
Профсоюз: число жертв взрыва на шахте в Донецкой области выросло до пяти