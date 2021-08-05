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Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области выросло до пяти
Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области выросло до пяти - РИА Новости, 05.08.2021
Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области выросло до пяти
Еще два человека скончались после взрыва на шахте "Покровское" в Донецкой области, таким образом число жертв возросло до пяти, сообщил в четверг глава... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T08:50
2021-08-05T08:50
в мире
краматорск
донецкая область
михаил волынец
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КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Еще два человека скончались после взрыва на шахте "Покровское" в Донецкой области, таким образом число жертв возросло до пяти, сообщил в четверг глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.Тридцать первого июля региональное управление госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщило, что на шахте шахтоуправления "Покровское" в Донецкой области произошел взрыв, пострадали 10 человек. Позже трое пострадавших скончались в больнице."В ожоговом отделении больницы Краматорска ночью умерли еще двое шахтеров, находившихся на месте взрыва шахты "Покровское" 31 июля. Продолжается борьба за жизнь и здоровье еще пятерых пострадавших. Уже пять жизней унесла эта страшная трагедия", - написал Волынец в своем аккаунте в Facebook.
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в мире, краматорск, донецкая область, михаил волынец
08:50 05.08.2021
 
Число жертв взрыва на шахте в Донецкой области выросло до пяти

Профсоюз: число жертв взрыва на шахте в Донецкой области выросло до пяти

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКаски рабочих у здание управления "Владивостокского морского торгового порта", где происходят протесты докеров против отставки генерального директора "ВМТП" Заирбека Юсупова
Каски рабочих у здание управления Владивостокского морского торгового порта, где происходят протесты докеров против отставки генерального директора ВМТП Заирбека Юсупова - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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КИЕВ, 5 авг - РИА Новости. Еще два человека скончались после взрыва на шахте "Покровское" в Донецкой области, таким образом число жертв возросло до пяти, сообщил в четверг глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
Тридцать первого июля региональное управление госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщило, что на шахте шахтоуправления "Покровское" в Донецкой области произошел взрыв, пострадали 10 человек. Позже трое пострадавших скончались в больнице.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 15:32
На подстанции во Владивостоке произошел взрыв
"В ожоговом отделении больницы Краматорска ночью умерли еще двое шахтеров, находившихся на месте взрыва шахты "Покровское" 31 июля. Продолжается борьба за жизнь и здоровье еще пятерых пострадавших. Уже пять жизней унесла эта страшная трагедия", - написал Волынец в своем аккаунте в Facebook.
 
В миреКраматорскДонецкая областьМихаил Волынец
 
 
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