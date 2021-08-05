https://ria.ru/20210805/sertifikaty-1744445667.html

В Госдуме предложили ввести сертификаты для бедных

В Госдуме предложили ввести сертификаты для бедных - РИА Новости, 05.08.2021

В Госдуме предложили ввести сертификаты для бедных

Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов выступили с инициативой ввести в России продовольственно-лекарственные сертификаты для малоимущих. Об этом... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T08:59

2021-08-05T08:59

2021-08-05T16:36

общество

госдума рф

лдпр

ярослав нилов

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В России могут ввести сертификаты для бедных

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов выступили с инициативой ввести в России продовольственно-лекарственные сертификаты для малоимущих. Об этом написал в Telegram-канале один из авторов законопроекта, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Из предложенного парламентариями документа следует, что такой сертификат должен выдаваться малоимущим семьям и одиноким гражданам со средним доходом ниже прожиточного минимума, а также тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.Номинальную стоимость сертификата предлагается установить на уровне 30 процентов от прожиточного минимума. Покупать продукты и лекарства по нему можно будет только в магазинах и аптеках, заключивших договор с местными властями.Ранее Нилов уже выступал с подобной инициативой, предполагавшей адресную выдачу продовольственных сертификатов нуждающимся, но Госдума отправила документ на доработку.

https://ria.ru/20210803/tseny-1744086058.html

https://ria.ru/20210511/dokhod-1731708235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, госдума рф, лдпр, ярослав нилов