https://ria.ru/20210805/sertifikaty-1744445667.html
В Госдуме предложили ввести сертификаты для бедных
В Госдуме предложили ввести сертификаты для бедных - РИА Новости, 05.08.2021
В Госдуме предложили ввести сертификаты для бедных
Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов выступили с инициативой ввести в России продовольственно-лекарственные сертификаты для малоимущих. Об этом... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T08:59
2021-08-05T08:59
2021-08-05T16:36
общество
госдума рф
лдпр
ярослав нилов
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В России могут ввести сертификаты для бедных
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов выступили с инициативой ввести в России продовольственно-лекарственные сертификаты для малоимущих. Об этом написал в Telegram-канале один из авторов законопроекта, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Из предложенного парламентариями документа следует, что такой сертификат должен выдаваться малоимущим семьям и одиноким гражданам со средним доходом ниже прожиточного минимума, а также тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.Номинальную стоимость сертификата предлагается установить на уровне 30 процентов от прожиточного минимума. Покупать продукты и лекарства по нему можно будет только в магазинах и аптеках, заключивших договор с местными властями.Ранее Нилов уже выступал с подобной инициативой, предполагавшей адресную выдачу продовольственных сертификатов нуждающимся, но Госдума отправила документ на доработку.
https://ria.ru/20210803/tseny-1744086058.html
https://ria.ru/20210511/dokhod-1731708235.html
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общество, госдума рф, лдпр, ярослав нилов
08:59 05.08.2021 (обновлено: 16:36 05.08.2021)
В Госдуме предложили ввести сертификаты для бедных
Депутаты ЛДПР и сенатор Леонов предложили ввести продовольственные сертификаты для малоимущих