Президент Молдавии выступила за обсуждение проблемы Приднестровья с Россией
Президент Молдавии Сандау: новый кабмин должен обсудить с Россией проблему Приднестровья
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду общается с журналистами после голосования на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии
КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. После формирования правительства Молдавии необходимо обсудить с руководством России проблему урегулирования приднестровского конфликта, заявила молдавский президент Майя Санду.
"Я думаю, что сразу после формирования правительства нам нужно обсудить проблемы, которые существуют с Российской Федерацией, в том числе проблему присутствия российских войск, мы знаем, что с Москвой у нас разные позиции. Но мы сконцентрированы на поддержании мира, нужно избежать любых попыток дестабилизировать ситуацию, особенно из-за приднестровского конфликта", - заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV.
Президент считает, что неразрешенный конфликт – это основная причина нестабильности, поэтому она готова обсуждать вопросы безопасности с руководством стран в регионе и международными организациями.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.