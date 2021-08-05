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Президент Молдавии выступила за обсуждение проблемы Приднестровья с Россией
Президент Молдавии выступила за обсуждение проблемы Приднестровья с Россией - РИА Новости, 05.08.2021
Президент Молдавии выступила за обсуждение проблемы Приднестровья с Россией
После формирования правительства Молдавии необходимо обсудить с руководством России проблему урегулирования приднестровского конфликта, заявила молдавский... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T21:28
2021-08-05T21:28
в мире
молдавия
москва
приднестровская молдавская республика
майя санду
россия
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КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. После формирования правительства Молдавии необходимо обсудить с руководством России проблему урегулирования приднестровского конфликта, заявила молдавский президент Майя Санду."Я думаю, что сразу после формирования правительства нам нужно обсудить проблемы, которые существуют с Российской Федерацией, в том числе проблему присутствия российских войск, мы знаем, что с Москвой у нас разные позиции. Но мы сконцентрированы на поддержании мира, нужно избежать любых попыток дестабилизировать ситуацию, особенно из-за приднестровского конфликта", - заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV.Президент считает, что неразрешенный конфликт – это основная причина нестабильности, поэтому она готова обсуждать вопросы безопасности с руководством стран в регионе и международными организациями.В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20210712/dodon-1740915259.html
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молдавия
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в мире, молдавия, москва, приднестровская молдавская республика, майя санду, россия
21:28 05.08.2021
 
Президент Молдавии выступила за обсуждение проблемы Приднестровья с Россией

Президент Молдавии Сандау: новый кабмин должен обсудить с Россией проблему Приднестровья

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду общается с журналистами после голосования на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду общается с журналистами после голосования на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. После формирования правительства Молдавии необходимо обсудить с руководством России проблему урегулирования приднестровского конфликта, заявила молдавский президент Майя Санду.
"Я думаю, что сразу после формирования правительства нам нужно обсудить проблемы, которые существуют с Российской Федерацией, в том числе проблему присутствия российских войск, мы знаем, что с Москвой у нас разные позиции. Но мы сконцентрированы на поддержании мира, нужно избежать любых попыток дестабилизировать ситуацию, особенно из-за приднестровского конфликта", - заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV.
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Президент считает, что неразрешенный конфликт – это основная причина нестабильности, поэтому она готова обсуждать вопросы безопасности с руководством стран в регионе и международными организациями.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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В миреМолдавияМоскваПриднестровская Молдавская РеспубликаМайя СандуРоссия
 
 
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