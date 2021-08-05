https://ria.ru/20210805/samolety-1744505025.html

Украинский суд арестовал 13 российских самолетов

Украинский суд арестовал 13 российских самолетов - РИА Новости, 05.08.2021

Украинский суд арестовал 13 российских самолетов

Суд Украины наложил арест на 13 самолетов Airbus одного из российских авиаперевозчиков, который осуществлял полеты в Крым, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T14:25

2021-08-05T14:25

2021-08-05T17:27

происшествия

украина

россия

севастополь

airbus

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КИЕВ, 5 авг — РИА Новости. Суд Украины наложил арест на 13 самолетов Airbus одного из российских авиаперевозчиков, который осуществлял полеты в Крым, сообщила в четверг пресс-служба украинской прокуратуры Крыма.Сообщается, что российская авиакомпания осуществляет регулярные рейсы на территорию Крыма с нарушением украинских правил въезда на полуостров."Осуществление перелетов иностранными, преимущественно российскими авиакомпаниями на временно оккупированную территорию АР Крым рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов", — добавили в прокуратуре.В ведомстве отметили, что не менее 37 российских авиакомпаний занимаются регулярными авиаперевозками на полуостров. Ранее, в рамках данного уголовного дела был наложен арест на 211 воздушных судов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210804/ukraina-1744386919.html

https://ria.ru/20210805/krym-1744400728.html

украина

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происшествия, украина, россия, севастополь, airbus