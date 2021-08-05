https://ria.ru/20210805/samolet-1744573585.html
Во Франции три человека погибли при крушении туристического самолета
Во Франции три человека погибли при крушении туристического самолета - РИА Новости, 05.08.2021
Во Франции три человека погибли при крушении туристического самолета
Три человека погибли, один серьезно пострадал при крушении туристического легкомоторного самолета во французском департаменте Савойя, сообщает радиостанция... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T19:13
2021-08-05T19:13
2021-08-05T19:13
в мире
франция
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Три человека погибли, один серьезно пострадал при крушении туристического легкомоторного самолета во французском департаменте Савойя, сообщает радиостанция France Info.Туристический легкомоторный самолет потерпел крушение примерно в 15.00 по местному времени (16.00 мск). Из четырех находившихся на борту трое погибли. Один пассажир выпрыгнул, сейчас он находится в тяжелом состоянии.Сразу после крушения самолет загорелся. Сейчас на месте произошедшего работают пожарные и жандармы.Причины крушения не известны. Префектура департамента сообщает, что обстоятельства будут выяснены в ходе расследования.
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в мире, франция
Во Франции три человека погибли при крушении туристического самолета
France Info: три человека погибли, один пострадал при крушении туристического самолета во Франции