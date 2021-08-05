https://ria.ru/20210805/samolet-1744573585.html

Во Франции три человека погибли при крушении туристического самолета

Во Франции три человека погибли при крушении туристического самолета - РИА Новости, 05.08.2021

Во Франции три человека погибли при крушении туристического самолета

Три человека погибли, один серьезно пострадал при крушении туристического легкомоторного самолета во французском департаменте Савойя, сообщает радиостанция... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T19:13

2021-08-05T19:13

2021-08-05T19:13

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франция

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Три человека погибли, один серьезно пострадал при крушении туристического легкомоторного самолета во французском департаменте Савойя, сообщает радиостанция France Info.Туристический легкомоторный самолет потерпел крушение примерно в 15.00 по местному времени (16.00 мск). Из четырех находившихся на борту трое погибли. Один пассажир выпрыгнул, сейчас он находится в тяжелом состоянии.Сразу после крушения самолет загорелся. Сейчас на месте произошедшего работают пожарные и жандармы.Причины крушения не известны. Префектура департамента сообщает, что обстоятельства будут выяснены в ходе расследования.

https://ria.ru/20210728/samolet-1743274061.html

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в мире, франция