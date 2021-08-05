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S7 разрешила пассажирам выкупать соседнее место в самолете
S7 разрешила пассажирам выкупать соседнее место в самолете - РИА Новости, 05.08.2021
S7 разрешила пассажирам выкупать соседнее место в самолете
Российская авиакомпания S7 разрешила пассажирам выкупать соседнее место в салоне самолета, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:10
2021-08-05T15:10
s7 airlines
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 разрешила пассажирам выкупать соседнее место в салоне самолета, сообщает пресс-служба перевозчика."Авиакомпания запустила новую услугу "Дополнительное место", которая дает возможность пассажирам приобрести место рядом с собой в полете", - говорится в сообщении.Услуга распространяется как на экономический, так и на бизнес-класс обслуживания. При заказе дополнительного места пассажиру будет доступна увеличенная норма провоза багажа в соответствии с выбранным тарифом. Стоимость услуги "Дополнительное место" равна стоимости основного места, которое выбрал пассажир, без учета аэропортовых сборов.Заказать такую дополнительную опцию можно только при покупке билетов на сайте, в мобильном приложении или в офисах агентов S7 Airlines. Основное и дополнительное места пассажира оформляются единым билетом.Если пассажир уже приобрел билет и хочет воспользоваться услугой, ему нужно вернуть купленный билет (если это возможно согласно тарифу) и после этого оформить новый, с заказом дополнительного места. Подробную информацию о новой услуге можно найти на сайте авиакомпании.
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s7 airlines
15:10 05.08.2021
 
S7 разрешила пассажирам выкупать соседнее место в самолете

Российская авиакомпания S7 разрешила пассажирам выкупать соседнее место в салоне самолета

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудник технической службы у самолета Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines
Сотрудник технической службы у самолета Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 разрешила пассажирам выкупать соседнее место в салоне самолета, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Авиакомпания запустила новую услугу "Дополнительное место", которая дает возможность пассажирам приобрести место рядом с собой в полете", - говорится в сообщении.
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Услуга распространяется как на экономический, так и на бизнес-класс обслуживания. При заказе дополнительного места пассажиру будет доступна увеличенная норма провоза багажа в соответствии с выбранным тарифом. Стоимость услуги "Дополнительное место" равна стоимости основного места, которое выбрал пассажир, без учета аэропортовых сборов.
Заказать такую дополнительную опцию можно только при покупке билетов на сайте, в мобильном приложении или в офисах агентов S7 Airlines. Основное и дополнительное места пассажира оформляются единым билетом.
Если пассажир уже приобрел билет и хочет воспользоваться услугой, ему нужно вернуть купленный билет (если это возможно согласно тарифу) и после этого оформить новый, с заказом дополнительного места. Подробную информацию о новой услуге можно найти на сайте авиакомпании.
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