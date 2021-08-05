https://ria.ru/20210805/samolet-1744514746.html

S7 разрешила пассажирам выкупать соседнее место в самолете

S7 разрешила пассажирам выкупать соседнее место в самолете - РИА Новости, 05.08.2021

S7 разрешила пассажирам выкупать соседнее место в самолете

Российская авиакомпания S7 разрешила пассажирам выкупать соседнее место в салоне самолета, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:10

2021-08-05T15:10

2021-08-05T15:10

s7 airlines

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 разрешила пассажирам выкупать соседнее место в салоне самолета, сообщает пресс-служба перевозчика."Авиакомпания запустила новую услугу "Дополнительное место", которая дает возможность пассажирам приобрести место рядом с собой в полете", - говорится в сообщении.Услуга распространяется как на экономический, так и на бизнес-класс обслуживания. При заказе дополнительного места пассажиру будет доступна увеличенная норма провоза багажа в соответствии с выбранным тарифом. Стоимость услуги "Дополнительное место" равна стоимости основного места, которое выбрал пассажир, без учета аэропортовых сборов.Заказать такую дополнительную опцию можно только при покупке билетов на сайте, в мобильном приложении или в офисах агентов S7 Airlines. Основное и дополнительное места пассажира оформляются единым билетом.Если пассажир уже приобрел билет и хочет воспользоваться услугой, ему нужно вернуть купленный билет (если это возможно согласно тарифу) и после этого оформить новый, с заказом дополнительного места. Подробную информацию о новой услуге можно найти на сайте авиакомпании.

https://ria.ru/20210728/loukoster-1743231160.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210219/zhivotnye-1598155761.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

s7 airlines