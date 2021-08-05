https://ria.ru/20210805/rpts-1744551510.html

В РПЦ прокомментировали иск христианки к "Макдоналдс"

В РПЦ прокомментировали иск христианки к "Макдоналдс" - РИА Новости, 05.08.2021

В РПЦ прокомментировали иск христианки к "Макдоналдс"

Христианке, подавшей иск к сети ресторанов "Макдоналдс" из-за испорченного Великого поста, следует не обращаться в суд, а исповедаться, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T17:37

2021-08-05T17:37

2021-08-05T17:37

религия

происшествия

москва

московская патриархия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Христианке, подавшей иск к сети ресторанов "Макдоналдс" из-за испорченного Великого поста, следует не обращаться в суд, а исповедаться, заявили РИА Новости в Московской патриархии.Ранее в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы РИА Новости сообщили, что им поступил иск от Ксении Овчинниковой, которая потребовала 1 тысячу рублей компенсации морального ущерба от "Макдоналдс" за испорченный Великий пост.Из заявления следует, что "инцидент" произошел в Омске в 2019 году: прогуливаясь по городу, Овчинникова увидела баннер, на котором были изображены фирменные блюда ресторана. К тому моменту женщина не ела мясо около месяца и, поддавшись влиянию рекламы, съела чизбургер, о чем позднее пожалела. До этого случая Овчинниковой 16 лет удавалось соблюдать посты."Советую ей пойти на исповедь, а не в суд", - сказал собеседник агентства.К настоящему моменту иск оставлен судом без движения из-за недостатков в его составлении. У истицы еще есть время, чтобы их исправить.

https://radiosputnik.ria.ru/20210502/post-1730699607.html

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происшествия, москва, московская патриархия