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В РПЦ прокомментировали иск христианки к "Макдоналдс"
В РПЦ прокомментировали иск христианки к "Макдоналдс" - РИА Новости, 05.08.2021
В РПЦ прокомментировали иск христианки к "Макдоналдс"
Христианке, подавшей иск к сети ресторанов "Макдоналдс" из-за испорченного Великого поста, следует не обращаться в суд, а исповедаться, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T17:37
2021-08-05T17:37
2021-08-05T17:37
религия
происшествия
москва
московская патриархия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Христианке, подавшей иск к сети ресторанов "Макдоналдс" из-за испорченного Великого поста, следует не обращаться в суд, а исповедаться, заявили РИА Новости в Московской патриархии.Ранее в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы РИА Новости сообщили, что им поступил иск от Ксении Овчинниковой, которая потребовала 1 тысячу рублей компенсации морального ущерба от "Макдоналдс" за испорченный Великий пост.Из заявления следует, что "инцидент" произошел в Омске в 2019 году: прогуливаясь по городу, Овчинникова увидела баннер, на котором были изображены фирменные блюда ресторана. К тому моменту женщина не ела мясо около месяца и, поддавшись влиянию рекламы, съела чизбургер, о чем позднее пожалела. До этого случая Овчинниковой 16 лет удавалось соблюдать посты."Советую ей пойти на исповедь, а не в суд", - сказал собеседник агентства.К настоящему моменту иск оставлен судом без движения из-за недостатков в его составлении. У истицы еще есть время, чтобы их исправить.
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происшествия, москва, московская патриархия
В РПЦ прокомментировали иск христианки к "Макдоналдс"
РПЦ: лучше исповедоваться, а не обращаться в суд из-за испорченного Великого поста