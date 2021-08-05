https://ria.ru/20210805/rpts-1744516151.html

Не существует нормативов по числу обращенных в веру, заявили в РПЦ

Не существует нормативов по числу обращенных в веру, заявили в РПЦ - РИА Новости, 05.08.2021

Не существует нормативов по числу обращенных в веру, заявили в РПЦ

В синодальном миссионерском отделе Русской православной церкви нет "количественных нормативов" по числу людей, которых надо обратить в веру, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:17

2021-08-05T15:17

2021-08-05T15:17

религия

ссср

русская православная церковь

берл лазар

московский патриархат

россия

религия

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. В синодальном миссионерском отделе Русской православной церкви нет "количественных нормативов" по числу людей, которых надо обратить в веру, заявил РИА Новости заместитель председателя отдела игумен Серапион (Митько).Ранее главный раввин России Берл Лазар, выступая на съезде раввинов из стран бывшего СССР, призвал за пять лет привести в общину миллион иудеев. Он выразил сожаление, что "очень много евреев не связаны с общиной", но, по его мнению, это "произошло не по их вине, а по незнанию", и задача раввинов – "донести до них красоту еврейской жизни и традиции"."У нас, конечно, есть утвержденные планы работы, но количественных нормативов по обращению (в веру - ред.) там нет", - сказал игумен Серапион.Говоря о количестве верующих в Церкви и увеличении паствы, он отметил, что на эту тему "нужно проводить масштабные исследования".Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 2017 году отметил, что число прихожан Московского патриархата в России и за рубежом составляет около 180 миллионов человек.

https://ria.ru/20210804/rpts-1744287117.html

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ссср, русская православная церковь, берл лазар, московский патриархат, россия, религия