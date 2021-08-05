Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210805/rpts-1744516151.html
Не существует нормативов по числу обращенных в веру, заявили в РПЦ
Не существует нормативов по числу обращенных в веру, заявили в РПЦ - РИА Новости, 05.08.2021
Не существует нормативов по числу обращенных в веру, заявили в РПЦ
В синодальном миссионерском отделе Русской православной церкви нет "количественных нормативов" по числу людей, которых надо обратить в веру, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:17
2021-08-05T15:17
религия
ссср
русская православная церковь
берл лазар
московский патриархат
россия
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744515389_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_4ae8cd166c6fdd657f00433347d05c96.jpg
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. В синодальном миссионерском отделе Русской православной церкви нет "количественных нормативов" по числу людей, которых надо обратить в веру, заявил РИА Новости заместитель председателя отдела игумен Серапион (Митько).Ранее главный раввин России Берл Лазар, выступая на съезде раввинов из стран бывшего СССР, призвал за пять лет привести в общину миллион иудеев. Он выразил сожаление, что "очень много евреев не связаны с общиной", но, по его мнению, это "произошло не по их вине, а по незнанию", и задача раввинов – "донести до них красоту еврейской жизни и традиции"."У нас, конечно, есть утвержденные планы работы, но количественных нормативов по обращению (в веру - ред.) там нет", - сказал игумен Серапион.Говоря о количестве верующих в Церкви и увеличении паствы, он отметил, что на эту тему "нужно проводить масштабные исследования".Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 2017 году отметил, что число прихожан Московского патриархата в России и за рубежом составляет около 180 миллионов человек.
https://ria.ru/20210804/rpts-1744287117.html
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744515389_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_70ceb8d417c639202396c6ace1155bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ссср, русская православная церковь, берл лазар, московский патриархат, россия, религия
15:17 05.08.2021
 

Не существует нормативов по числу обращенных в веру, заявили в РПЦ

© Фото : Синодальный миссионерский отделСерапиона Митько
Серапиона Митько - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Фото : Синодальный миссионерский отдел
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. В синодальном миссионерском отделе Русской православной церкви нет "количественных нормативов" по числу людей, которых надо обратить в веру, заявил РИА Новости заместитель председателя отдела игумен Серапион (Митько).
Ранее главный раввин России Берл Лазар, выступая на съезде раввинов из стран бывшего СССР, призвал за пять лет привести в общину миллион иудеев. Он выразил сожаление, что "очень много евреев не связаны с общиной", но, по его мнению, это "произошло не по их вине, а по незнанию", и задача раввинов – "донести до них красоту еврейской жизни и традиции".
"У нас, конечно, есть утвержденные планы работы, но количественных нормативов по обращению (в веру - ред.) там нет", - сказал игумен Серапион.
Говоря о количестве верующих в Церкви и увеличении паствы, он отметил, что на эту тему "нужно проводить масштабные исследования".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 2017 году отметил, что число прихожан Московского патриархата в России и за рубежом составляет около 180 миллионов человек.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 10:25Религия
В РПЦ отреагировали на призыв украинским монахам "заткнуться"
 
РелигияСССРРусская православная церковьБерл ЛазарМосковский ПатриархатРоссияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22Эксперты рассказали, кто попадет под углеродные налоги в будущем
07:21В Крыму заявили, что Зеленский не извлек уроков из событий 2014 года
07:07В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе
06:49"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"
06:41Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления
06:04Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента
06:04В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
06:02В Иркутской области подросток погиб от удара током
05:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
04:44Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли
04:34На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
04:15Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
04:11Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга
03:53Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
03:33Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва
03:23В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
03:15IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь
03:13Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню
03:09Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
02:34На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту
Лента новостейМолния