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Минэкономразвития сообщило о признаках замедления роста экономики
Минэкономразвития сообщило о признаках замедления роста экономики - РИА Новости, 05.08.2021
Минэкономразвития сообщило о признаках замедления роста экономики
Минэкономразвития отмечает признаки замедления восстановительного роста российской экономики, более точное понимание по данному вопросу будет после получения... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:30
2021-08-05T15:30
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
опек
максим решетников
цены на нефть
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минэкономразвития отмечает признаки замедления восстановительного роста российской экономики, более точное понимание по данному вопросу будет после получения статистики по июлю, заявил глава министерства Максим Решетников."Мы пока очень аккуратно к оценкам роста относимся, потому что видим некоторые признаки сейчас, скажем так, замедления того восстановительного роста, который был. Данные, очищенные от всех сезонностей, нам об этом говорят", - сказал Решетников журналистам на брифинге."Те данные, которые мы сейчас получим по июлю, то, что мы сейчас, по крайней мере, видим по косвенным данным, говорит о том, что мы можем увидеть такое замедление восстановления уже очевидное. Поэтому давайте посмотрим на июльские данные - они, скорее, нам определят то, что мы увидим по году", - добавил министр.По его словам, с одной стороны, данные июня показывают восстановление экономики до уровней четвертого квартала 2019 года. "С другой стороны, мы понимаем, что у нас добыча еще не восстановилась по ОПЕК+, авиационные перевозки у нас пока не такие активные. Видим по общепиту и по сфере услуг - тоже не все восстановилось", - отметил глава Минэкономразвития."То есть, вроде бы, потенциал восстановления есть, но темпы этого восстановления, мы видим, они замедляются. Посмотрим сейчас по данным июля и после этого будем какие-то делать выводы", - сказал Решетников.Еще одним фактором, влияющим на экономику, он назвал восстановление туризма. "Все-таки этот запертый спрос из-за туризма он во многом поддерживал, в том числе, и внутренние рынки. И сейчас наложение всех-всех-всех этих факторов может к концу года вызвать определенное охлаждение экономики", - заключил министр.
https://ria.ru/20210724/reshetnikov-1742664751.html
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экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), опек, максим решетников, цены на нефть
15:30 05.08.2021
 
Минэкономразвития сообщило о признаках замедления роста экономики

Глава Минэкономразвития Решетников: ведомство видит признаки замедления роста экономики

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минэкономразвития отмечает признаки замедления восстановительного роста российской экономики, более точное понимание по данному вопросу будет после получения статистики по июлю, заявил глава министерства Максим Решетников.
"Мы пока очень аккуратно к оценкам роста относимся, потому что видим некоторые признаки сейчас, скажем так, замедления того восстановительного роста, который был. Данные, очищенные от всех сезонностей, нам об этом говорят", - сказал Решетников журналистам на брифинге.
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"Те данные, которые мы сейчас получим по июлю, то, что мы сейчас, по крайней мере, видим по косвенным данным, говорит о том, что мы можем увидеть такое замедление восстановления уже очевидное. Поэтому давайте посмотрим на июльские данные - они, скорее, нам определят то, что мы увидим по году", - добавил министр.
По его словам, с одной стороны, данные июня показывают восстановление экономики до уровней четвертого квартала 2019 года. "С другой стороны, мы понимаем, что у нас добыча еще не восстановилась по ОПЕК+, авиационные перевозки у нас пока не такие активные. Видим по общепиту и по сфере услуг - тоже не все восстановилось", - отметил глава Минэкономразвития.
"То есть, вроде бы, потенциал восстановления есть, но темпы этого восстановления, мы видим, они замедляются. Посмотрим сейчас по данным июля и после этого будем какие-то делать выводы", - сказал Решетников.
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Еще одним фактором, влияющим на экономику, он назвал восстановление туризма. "Все-таки этот запертый спрос из-за туризма он во многом поддерживал, в том числе, и внутренние рынки. И сейчас наложение всех-всех-всех этих факторов может к концу года вызвать определенное охлаждение экономики", - заключил министр.
 
ЭкономикаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ОПЕКМаксим РешетниковЦены на нефть
 
 
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