https://ria.ru/20210805/reshetnikov-1744519078.html

Минэкономразвития сообщило о признаках замедления роста экономики

Минэкономразвития сообщило о признаках замедления роста экономики - РИА Новости, 05.08.2021

Минэкономразвития сообщило о признаках замедления роста экономики

Минэкономразвития отмечает признаки замедления восстановительного роста российской экономики, более точное понимание по данному вопросу будет после получения... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:30

2021-08-05T15:30

2021-08-05T15:30

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

опек

максим решетников

цены на нефть

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минэкономразвития отмечает признаки замедления восстановительного роста российской экономики, более точное понимание по данному вопросу будет после получения статистики по июлю, заявил глава министерства Максим Решетников."Мы пока очень аккуратно к оценкам роста относимся, потому что видим некоторые признаки сейчас, скажем так, замедления того восстановительного роста, который был. Данные, очищенные от всех сезонностей, нам об этом говорят", - сказал Решетников журналистам на брифинге."Те данные, которые мы сейчас получим по июлю, то, что мы сейчас, по крайней мере, видим по косвенным данным, говорит о том, что мы можем увидеть такое замедление восстановления уже очевидное. Поэтому давайте посмотрим на июльские данные - они, скорее, нам определят то, что мы увидим по году", - добавил министр.По его словам, с одной стороны, данные июня показывают восстановление экономики до уровней четвертого квартала 2019 года. "С другой стороны, мы понимаем, что у нас добыча еще не восстановилась по ОПЕК+, авиационные перевозки у нас пока не такие активные. Видим по общепиту и по сфере услуг - тоже не все восстановилось", - отметил глава Минэкономразвития."То есть, вроде бы, потенциал восстановления есть, но темпы этого восстановления, мы видим, они замедляются. Посмотрим сейчас по данным июля и после этого будем какие-то делать выводы", - сказал Решетников.Еще одним фактором, влияющим на экономику, он назвал восстановление туризма. "Все-таки этот запертый спрос из-за туризма он во многом поддерживал, в том числе, и внутренние рынки. И сейчас наложение всех-всех-всех этих факторов может к концу года вызвать определенное охлаждение экономики", - заключил министр.

https://ria.ru/20210724/reshetnikov-1742664751.html

https://ria.ru/20210726/poteri-1742902543.html

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экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), опек, максим решетников, цены на нефть