https://ria.ru/20210805/regulirovanie-1744490004.html

В Совбезе прокомментировали планы ЕС по углеродному регулированию

В Совбезе прокомментировали планы ЕС по углеродному регулированию - РИА Новости, 05.08.2021

В Совбезе прокомментировали планы ЕС по углеродному регулированию

Помощник секретаря Совета безопасности России Александр Абелин прокомментировал намерение Евросоюза ввести трансграничное углеродное регулирование. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T13:01

2021-08-05T13:01

2021-08-05T15:46

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совет безопасности рф

евросоюз

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Помощник секретаря Совета безопасности России Александр Абелин прокомментировал намерение Евросоюза ввести трансграничное углеродное регулирование.Он напомнил, что в последнее время страны Запада все активнее используют международную климатическую повестку для защиты своих товаров на мировом рынке."Так, в планах ЕС предусмотрено уже в ближайшее время введение трансграничного углеродного регулирования в качестве одного из механизмов выполнения взятых на себя обязательств по Парижскому соглашению по климату, что несет в себе угрозу национальным интересам Российской Федерации, поскольку ЕС является одним из крупнейших ее торговых партнеров", — сказал Абелин.Он добавил, что введение подобных мер рассматривают и власти США.Все это выдвигает проблему изменения климата в число приоритетных направлений обеспечения национальной безопасности, отметил Абелин."В частности, в среднесрочной перспективе особое внимание будет уделяться вопросам адаптации населения и экономики к изменениям климатических условий, переходу к так называемой "экономике замкнутого цикла", создания отрасли по утилизации углеродных выбросов, а также эффективного осуществления их контроля и мониторинга", — добавил он.Обеспечение экологической безопасности России стало одним из основных положений новой редакции стратегии национальной безопасности, которую в начале июля утвердил президент Владимир Путин.Трансграничное углеродное регулирование, или так называемый углеродный налог, — это механизм взимания с импортеров сбора за выбросы парниковых газов. Так европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами СО2, и импорт из стран, где выбросы высоки. Это позволит выполнить условия Парижского климатического соглашения.Налог коснется поставок алюминия, цемента, электроэнергии, продукции черной металлургии, газохимии. По оценкам Минэкономразвития, он затронет российский импорт на 7,6 миллиарда долларов в год.

https://ria.ru/20210726/nalog-1742846839.html

https://ria.ru/20210726/nalog-1742985469.html

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в мире, совет безопасности рф, евросоюз, россия