https://ria.ru/20210703/bezopasnost-1739735379.html

Путин утвердил стратегию национальной безопасности

Путин утвердил стратегию национальной безопасности - РИА Новости, 03.07.2021

Путин утвердил стратегию национальной безопасности

Президент Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 03.07.2021

2021-07-03T13:29

2021-07-03T13:29

2021-07-03T15:24

россия

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ вступает в силу со дня подписания.Среди национальных интересов и стратегических приоритетов России в новой стратегии называются: При этом подчеркивается стремление России к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере. Но вместе с тем отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности страны.В конце мая новую редакцию стратегии одобрил Совет безопасности. Как сообщил тогда его секретарь Николай Патрушев, обновленный документ призван способствовать повышению качества жизни народа России, дальнейшему укреплению обороноспособности, внутреннего единства и сплоченности российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа.Стратегия национальной безопасности — базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и приоритеты России, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. Предыдущую редакцию президент утвердил 31 декабря 2015 года.

https://ria.ru/20210623/putin-1738181900.html

https://ria.ru/20210421/interesy-1729263773.html

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