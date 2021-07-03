https://ria.ru/20210703/bezopasnost-1739735379.html
Путин утвердил стратегию национальной безопасности
Путин утвердил стратегию национальной безопасности - РИА Новости, 03.07.2021
Путин утвердил стратегию национальной безопасности
Президент Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T13:29
2021-07-03T13:29
2021-07-03T15:24
россия
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ вступает в силу со дня подписания.Среди национальных интересов и стратегических приоритетов России в новой стратегии называются: При этом подчеркивается стремление России к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере. Но вместе с тем отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности страны.В конце мая новую редакцию стратегии одобрил Совет безопасности. Как сообщил тогда его секретарь Николай Патрушев, обновленный документ призван способствовать повышению качества жизни народа России, дальнейшему укреплению обороноспособности, внутреннего единства и сплоченности российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа.Стратегия национальной безопасности — базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и приоритеты России, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. Предыдущую редакцию президент утвердил 31 декабря 2015 года.
https://ria.ru/20210623/putin-1738181900.html
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россия
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Президент Владимир Путин
утвердил стратегию национальной безопасности России
. Соответствующий указ
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ вступает в силу со дня подписания.
Среди национальных интересов и стратегических приоритетов России в новой стратегии называются:
—сбережение народа России, развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни и благосостояния граждан;
—защита конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности, укрепление обороны;
—поддержание гражданского мира и согласия, укрепление законности;
—развитие безопасного информационного пространства, защита российского общества от деструктивного информационно-психологического воздействия;
—устойчивое развитие экономики на новой технологической основе,
—охрана окружающей среды, сохранение природных ресурсов и рациональное природопользование, адаптация к изменениям климата;
—укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия;
—поддержание стратегической стабильности, укрепление мира и безопасности, правовых основ международных отношений.
При этом подчеркивается стремление России к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере. Но вместе с тем отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности страны.
В конце мая новую редакцию стратегии одобрил Совет безопасности. Как сообщил тогда его секретарь Николай Патрушев
, обновленный документ призван способствовать повышению качества жизни народа России, дальнейшему укреплению обороноспособности, внутреннего единства и сплоченности российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа.
Стратегия национальной безопасности — базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и приоритеты России, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. Предыдущую редакцию президент утвердил 31 декабря 2015 года.