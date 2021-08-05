https://ria.ru/20210805/rebenok-1744482250.html

СК показал видео допроса отца, выкинувшего ребенка из окна в Москве

СК показал видео допроса отца, выкинувшего ребенка из окна в Москве - РИА Новости, 05.08.2021

СК показал видео допроса отца, выкинувшего ребенка из окна в Москве

Следственный комитет показал кадры допроса мужчины, выбросившего двухлетнего сына из окна на юго-востоке Москвы. Видео опубликовали в YouTube-канале ведомства. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T12:20

2021-08-05T12:20

2021-08-05T17:44

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Следственный комитет показал кадры допроса мужчины, выбросившего двухлетнего сына из окна на юго-востоке Москвы. Видео опубликовали в YouTube-канале ведомства.Мужчина говорит, что задержан за то, что выбросил своего ребенка из окна. На уточняющие вопросы следователя он отвечает, что выбросил ребенка из окна на балконе, а квартира расположена на пятом этаже.Ранее столичная прокуратура сообщила, что начала проверку после того, как мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии. Его обнаружили вечером 4 августа у дома на улице Шумилова с травмами, характерными для падения с высоты. СК возбудил дело о покушении на убийство малолетнего.

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москва

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2021

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Задержание мужчины, подозреваемого в убийстве своего сына СК РФ опубликовал видео допроса 25-летнего москвича. Он рассказывает, как выбросил 2-летнего сына в окно. 2021-08-05T12:20 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия