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СК показал видео допроса отца, выкинувшего ребенка из окна в Москве
СК показал видео допроса отца, выкинувшего ребенка из окна в Москве - РИА Новости, 05.08.2021
СК показал видео допроса отца, выкинувшего ребенка из окна в Москве
Следственный комитет показал кадры допроса мужчины, выбросившего двухлетнего сына из окна на юго-востоке Москвы. Видео опубликовали в YouTube-канале ведомства. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T12:20
2021-08-05T12:20
2021-08-05T17:44
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Следственный комитет показал кадры допроса мужчины, выбросившего двухлетнего сына из окна на юго-востоке Москвы. Видео опубликовали в YouTube-канале ведомства.Мужчина говорит, что задержан за то, что выбросил своего ребенка из окна. На уточняющие вопросы следователя он отвечает, что выбросил ребенка из окна на балконе, а квартира расположена на пятом этаже.Ранее столичная прокуратура сообщила, что начала проверку после того, как мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии. Его обнаружили вечером 4 августа у дома на улице Шумилова с травмами, характерными для падения с высоты. СК возбудил дело о покушении на убийство малолетнего.
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Задержание мужчины, подозреваемого в убийстве своего сына
СК РФ опубликовал видео допроса 25-летнего москвича. Он рассказывает, как выбросил 2-летнего сына в окно.
2021-08-05T12:20
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:20 05.08.2021 (обновлено: 17:44 05.08.2021)
СК показал видео допроса отца, выкинувшего ребенка из окна в Москве
СК показал видео допроса отца, выкинувшего ребенка из окна на юго-востоке Москвы