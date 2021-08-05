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Источник рассказал о мужчине, выбросившем сына из окна квартиры в Москве
Источник рассказал о мужчине, выбросившем сына из окна квартиры в Москве - РИА Новости, 05.08.2021
Источник рассказал о мужчине, выбросившем сына из окна квартиры в Москве
Отец, выкинувший ребенка из окна на юго-востоке Москвы, ранее привлекался к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, сообщил... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:26
2021-08-05T11:26
2021-08-05T21:10
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Отец, выкинувший ребенка из окна на юго-востоке Москвы, ранее привлекался к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Предварительно установлено, что ранее Леонид Кудрявцев не был судим, но привлекался к административной ответственности по статьям 5.35 "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", часть 1 20.20 "Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств" КоАП России", — сказал собеседник агентства.Кроме того, источник рассказал, что мужчина систематически ругался с супругой и злоупотреблял алкоголем.Ранее прокуратура Москвы сообщила, что начала проверку после того, как трехлетний мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным ведомства, отец выбросил ребенка из окна квартиры на пятом этаже и скрылся. Ребенок находится в тяжелом состоянии. СК возбудил дело о покушении на убийство малолетнего. Кудрявцев задержан.
https://ria.ru/20210805/otets-1744434002.html
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РИА Новости
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
11:26 05.08.2021 (обновлено: 21:10 05.08.2021)
Источник рассказал о мужчине, выбросившем сына из окна квартиры в Москве
Источник: выбросивший сына из окна москвич уже привлекался за неисполнение родительских обязанностей