"Пора положить этому конец": в Раде заявили о катастрофе из-за Зеленского
Депутат Рады Бойко предупредил украинцев о грядущей катастрофе и распаде страны
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Новый рост цен на газ и электроэнергию станет настоящей катастрофой для украинцев, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко, чьи слова приведены на сайте ОПЗЖ.
По его мнению, очередное повышение тарифов в условиях огромной задолженности населения за услуги ЖКХ выглядит абсурдом, но власть это абсолютно не смущает. Изменить ситуацию и остановить "беспредел" может лишь полная смена нынешней власти и, в частности, проведение перевыборов, считает политик.
"Эта Зе-команда (президента Владимира Зеленского. — Прим. ред.) живет в какой-то параллельной реальности, где нет бедности и безработицы, где все в порядке с экономикой и доходами граждан. Им абсолютно наплевать на проблемы, с которыми украинцы сталкиваются каждый день. Пора положить этому конец. Нужно идти на перевыборы, чтобы остановить разрушение страны и начать наводить порядок", — заявил Бойко.
Парламентарий заключил, что ежедневный рост цен "буквально на все уже довел людей до нищеты".
Ранее член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец предположил, что цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70 процентов, а страна может оказаться на пороге веерных отключений.
17 июля, 18:48На Украине описали сценарий распада страны осенью