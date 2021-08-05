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"Пора положить этому конец": в Раде заявили о катастрофе из-за Зеленского
"Пора положить этому конец": в Раде заявили о катастрофе из-за Зеленского - РИА Новости, 05.08.2021
"Пора положить этому конец": в Раде заявили о катастрофе из-за Зеленского
Новый рост цен на газ и электроэнергию станет настоящей катастрофой для украинцев, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко, РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T01:10
2021-08-05T01:10
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
юрий бойко
михаил волынец
оппозиционная платформа - за жизнь
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"Пора положить этому конец": на Украине заявили о катастрофе из-за Зеленского
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Новый рост цен на газ и электроэнергию станет настоящей катастрофой для украинцев, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко, чьи слова приведены на сайте ОПЗЖ.По его мнению, очередное повышение тарифов в условиях огромной задолженности населения за услуги ЖКХ выглядит абсурдом, но власть это абсолютно не смущает. Изменить ситуацию и остановить "беспредел" может лишь полная смена нынешней власти и, в частности, проведение перевыборов, считает политик.Парламентарий заключил, что ежедневный рост цен "буквально на все уже довел людей до нищеты".Ранее член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец предположил, что цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70 процентов, а страна может оказаться на пороге веерных отключений.
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, юрий бойко, михаил волынец, оппозиционная платформа - за жизнь
01:10 05.08.2021
 
"Пора положить этому конец": в Раде заявили о катастрофе из-за Зеленского

Депутат Рады Бойко предупредил украинцев о грядущей катастрофе и распаде страны

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Новый рост цен на газ и электроэнергию станет настоящей катастрофой для украинцев, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко, чьи слова приведены на сайте ОПЗЖ.
По его мнению, очередное повышение тарифов в условиях огромной задолженности населения за услуги ЖКХ выглядит абсурдом, но власть это абсолютно не смущает. Изменить ситуацию и остановить "беспредел" может лишь полная смена нынешней власти и, в частности, проведение перевыборов, считает политик.
"Эта Зе-команда (президента Владимира Зеленского. — Прим. ред.) живет в какой-то параллельной реальности, где нет бедности и безработицы, где все в порядке с экономикой и доходами граждан. Им абсолютно наплевать на проблемы, с которыми украинцы сталкиваются каждый день. Пора положить этому конец. Нужно идти на перевыборы, чтобы остановить разрушение страны и начать наводить порядок", — заявил Бойко.
Парламентарий заключил, что ежедневный рост цен "буквально на все уже довел людей до нищеты".
Ранее член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец предположил, что цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70 процентов, а страна может оказаться на пороге веерных отключений.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныЮрий БойкоМихаил ВолынецОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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