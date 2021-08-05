https://ria.ru/20210805/raspad-1744429643.html

"Пора положить этому конец": в Раде заявили о катастрофе из-за Зеленского

"Пора положить этому конец": в Раде заявили о катастрофе из-за Зеленского - РИА Новости, 05.08.2021

"Пора положить этому конец": в Раде заявили о катастрофе из-за Зеленского

Новый рост цен на газ и электроэнергию станет настоящей катастрофой для украинцев, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко, РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T01:10

2021-08-05T01:10

2021-08-05T01:10

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

юрий бойко

михаил волынец

оппозиционная платформа - за жизнь

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"Пора положить этому конец": на Украине заявили о катастрофе из-за Зеленского

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Новый рост цен на газ и электроэнергию станет настоящей катастрофой для украинцев, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко, чьи слова приведены на сайте ОПЗЖ.По его мнению, очередное повышение тарифов в условиях огромной задолженности населения за услуги ЖКХ выглядит абсурдом, но власть это абсолютно не смущает. Изменить ситуацию и остановить "беспредел" может лишь полная смена нынешней власти и, в частности, проведение перевыборов, считает политик.Парламентарий заключил, что ежедневный рост цен "буквально на все уже довел людей до нищеты".Ранее член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец предположил, что цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70 процентов, а страна может оказаться на пороге веерных отключений.

https://ria.ru/20210717/raspad-1741688860.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, юрий бойко, михаил волынец, оппозиционная платформа - за жизнь