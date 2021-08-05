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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210805/rasa-1744486908.html
Исполнители хита "Пчеловод" выпустили новый танцевальный трек
Исполнители хита "Пчеловод" выпустили новый танцевальный трек - РИА Новости, 05.08.2021
Исполнители хита "Пчеловод" выпустили новый танцевальный трек
Супруги Виктор Поплеев и Дарья Шейко — участники поп-дуэта RASA и исполнители хита "Пчеловод", представили в Сети новый танцевальный трек под названием "Косички РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T16:42
2021-08-05T16:43
культура
новости культуры
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Супруги Виктор Поплеев и Дарья Шейко — участники поп-дуэта RASA и исполнители хита "Пчеловод", представили в Сети новый танцевальный трек под названием "Косички вертолет". "Вы очень просили выпустить этот трек, получайте! Танцуйте, кайфуйте, отмечайте нас и снимайте клип на него", — говорится в описании песни на YouTube. Музыканты поют о милой девушке, которая очаровывает всех своими волосами: "Твои косички — вертолет. Ты бомба, пуля, лавомет". У слушателей разные мнения. Кто-то написал, что "Косички вертолет" — отличная песня, а некоторые, считают, что творчество RASA иссякло еще на треке "Пчеловод", выпущенном в 2019 году.Клип на эту композицию менее чем за два года набрал более 387 миллионов на YouTube, а сразу после релиза звучал на многих радиостанциях и попадал в хит-парады.
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новости культуры, youtube
16:42 05.08.2021 (обновлено: 16:43 05.08.2021)
 

Исполнители хита "Пчеловод" выпустили новый танцевальный трек

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкPre-party фестиваля "Жара"
Pre-party фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Супруги Виктор Поплеев и Дарья Шейко — участники поп-дуэта RASA и исполнители хита "Пчеловод", представили в Сети новый танцевальный трек под названием "Косички вертолет".
"Вы очень просили выпустить этот трек, получайте! Танцуйте, кайфуйте, отмечайте нас и снимайте клип на него", — говорится в описании песни на YouTube.
Музыканты поют о милой девушке, которая очаровывает всех своими волосами: "Твои косички — вертолет. Ты бомба, пуля, лавомет".
У слушателей разные мнения. Кто-то написал, что "Косички вертолет" — отличная песня, а некоторые, считают, что творчество RASA иссякло еще на треке "Пчеловод", выпущенном в 2019 году.
Клип на эту композицию менее чем за два года набрал более 387 миллионов на YouTube, а сразу после релиза звучал на многих радиостанциях и попадал в хит-парады.
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