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Исполнители хита "Пчеловод" выпустили новый танцевальный трек
Исполнители хита "Пчеловод" выпустили новый танцевальный трек - РИА Новости, 05.08.2021
Исполнители хита "Пчеловод" выпустили новый танцевальный трек
Супруги Виктор Поплеев и Дарья Шейко — участники поп-дуэта RASA и исполнители хита "Пчеловод", представили в Сети новый танцевальный трек под названием "Косички РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T16:42
2021-08-05T16:42
2021-08-05T16:43
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Супруги Виктор Поплеев и Дарья Шейко — участники поп-дуэта RASA и исполнители хита "Пчеловод", представили в Сети новый танцевальный трек под названием "Косички вертолет". "Вы очень просили выпустить этот трек, получайте! Танцуйте, кайфуйте, отмечайте нас и снимайте клип на него", — говорится в описании песни на YouTube. Музыканты поют о милой девушке, которая очаровывает всех своими волосами: "Твои косички — вертолет. Ты бомба, пуля, лавомет". У слушателей разные мнения. Кто-то написал, что "Косички вертолет" — отличная песня, а некоторые, считают, что творчество RASA иссякло еще на треке "Пчеловод", выпущенном в 2019 году.Клип на эту композицию менее чем за два года набрал более 387 миллионов на YouTube, а сразу после релиза звучал на многих радиостанциях и попадал в хит-парады.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, youtube
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Супруги Виктор Поплеев и Дарья Шейко — участники поп-дуэта RASA и исполнители хита "Пчеловод", представили в Сети новый танцевальный трек под названием "Косички вертолет".
"Вы очень просили выпустить этот трек, получайте! Танцуйте, кайфуйте, отмечайте нас и снимайте клип на него", — говорится в описании песни
на YouTube.
Музыканты поют о милой девушке, которая очаровывает всех своими волосами: "Твои косички — вертолет. Ты бомба, пуля, лавомет".
У слушателей разные мнения. Кто-то написал, что "Косички вертолет" — отличная песня, а некоторые, считают, что творчество RASA иссякло еще на треке "Пчеловод", выпущенном в 2019 году.
Клип на эту композицию менее чем за два года набрал
более 387 миллионов на YouTube, а сразу после релиза звучал на многих радиостанциях и попадал в хит-парады.