https://ria.ru/20210805/raisi-1744539511.html

Раиси вступил в должность президента Ирана

Раиси вступил в должность президента Ирана - РИА Новости, 05.08.2021

Раиси вступил в должность президента Ирана

Ибрахим Раиси принес присягу и вступил в должность президента Ирана, трансляцию вел гостелеканал "Голос Исламской республики". РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T16:49

2021-08-05T16:49

2021-08-05T17:59

в мире

иран

тегеран (город)

али хаменеи

ибрахим раиси

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Ибрахим Раиси принес присягу и вступил в должность президента Ирана, трансляцию вел гостелеканал "Голос Исламской республики".Инаугурация президента состоялась в четверг в здании иранского парламента в Тегеране. В церемонии приняли участие более 200 гостей из 80 стран. Во вторник утром прошла церемония утверждения в должности президента Раиси верховным лидером Али Хаменеи."Ибрахим Раиси был приведен к присяге в качестве нового президента нашей страны", - говорится в сообщении телеканала.Раиси родился в Мешхеде в семье потомков семьи пророка Мухаммеда. Учился в Куме у известных исламских ученых, получил степень доктора по юриспруденции. С 1980 года Раиси работал в ряде судебных инстанций, он рос с должности прокурора провинции Хамадан, а потом и Тегерана до генпрокурора Ирана больше 30 лет.В 2017 года Раиси участвовал в президентских выборах Ирана, но проиграл Хасану Роухани, переизбранному на второй срок. Раиси набрал порядка 38% голосов. Однако в 2019 году он был назначен главой судебной власти. Вторую попытку участвовать в выборах он сделал в 2021 году, и вышел первым на них.Многие эксперты считают Раиси "креатурой" верховного лидера Али Хаменеи. Сейчас Хаменеи 82 года, он перенес несколько операций на сердце. По мнению, экспертов, Верховный лидер сделал ставку именно на Раиси и рассматривает его как преемника на своем посту.

https://ria.ru/20210713/iran-1741105241.html

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в мире, иран, тегеран (город), али хаменеи, ибрахим раиси